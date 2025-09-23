Asesinan a balazos a un hombre en Tlajomulco; detienen a presunto causante en Zapopan

La tarde de este martes un hombre fue asesinado a balazos sobre la avenida López Mateos, al cruce con la calle Nicolás R. Casillas, en San Agustín Tlajomulco.

Los hechos ocurrieron poco después de las 16:00 horas, cuando el hombre circulaba en un vehículo Hyundai i10 color rojo sobre la calle Nicolás R. Casillas, hasta que poco antes de llegar al cruce, un sujeto a bordo de una motocicleta de pista, color azul, salió al paso y disparó contra la víctima en diversas ocasiones para después huir con rumbo a López Mateos con dirección al Periférico.

Tras los impactos, el conductor del vehículo compacto perdió el control del automotor y chocó contra el muro de contención de la lateral de López Mateos, sitio que fue cercado por la Policía de Tlajomulco en espera del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal. Se exhorta a los automovilistas a buscar vías alternas.

De acuerdo con lo relatado por su acompañante, quien dijo, tenía al menos seis meses de conocerlo y trabajar con él, la víctima tenía por nombre Juan Manuel. Sin embargo, las autoridades no brindaron más datos, como edad o media filiación.

Al sitio acudió personal del Ejército Mexicano, mientras que el Ministerio Público se encargó de recopilar los indicios correspondientes para la investigación del caso, incluyendo videograbaciones de cámaras particulares de la zona.

Minutos más tarde la Secretaría de Seguridad del Estado informó que, a 15 kilómetros de distancia, ya en la colonia Las Fuentes, en el municipio de Zapopan, se detuvo a un hombre quien presuntamente habría sido el causante de la agresión, según las características dadas por el copiloto del vehículo. La detención se concretó sobre la avenida López Mateos, casi al cruce con Bonampak.

Sin embargo, será hasta que se realicen los cruces de información correspondiente que se determine si se trata o no de quien disparó contra la víctima.

El cuerpo del fallecido será llevado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia de ley, y donde permanecerá en espera de que sea reconocido por alguno de sus familiares.

MF