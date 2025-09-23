Durante su gira de trabajo por la Ciudad de México, el gobernador Pablo Lemus solicitó a legisladores de la Cámara de Diputados más recursos para la rehabilitación de carreteras federales en Jalisco, para el nuevo acueducto Chapala – Guadalajara y modificar la Ley de Disciplina Financiera a fin de contratar más policías.

En la reunión, encabezada por la diputada presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, Mery Gómez Pozos, el mandatario estatal expuso que su administración apuesta por engrosar las filas de las dependencias policiacas, por lo que pidió que no se limiten las contrataciones. Además, enfatizó en su propuesta de implementar medidas de seguridad similares a la de los aeropuertos en centrales de autobuses.

"Nos piden contratar el 20 por ciento, entonces, lo que pedimos es que únicamente, para términos de seguridad, nos quiten el candado de esa Ley de Disciplina Financiera en la contratación de seguridad. No me interesa que nos quiten en nada más, ni para maestros, doctores, trabajadores administrativos ni de limpieza, de nada, solamente para lo que son", dijo.

En tanto, Lemus Navarro advirtió que las carreteras que le corresponden a la federación en Jalisco están en pésimas condiciones, mientras que los accidentes viales se han incrementado en un 35 por ciento. En la entidad, dos mil 196 kilómetros son responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes (SICT).

"Lo único que pido (como) apoyo adicional es para la renovación carretera, sobre todo las diputadas y diputados que son de municipios del interior de Jalisco. Me entenderán la situación tan grave que tienen las carreteras en Jalisco, están intransitables y estamos hablando de la seguridad de la ciudadanía".

En cuanto al segundo acueducto Chapala – Guadalajara, el titular del ejecutivo estatal pidió a la Comisión de Presupuesto recursos para su construcción, pues la presa Solís afectará el suministro de agua para la capital jalisciense. El pasado 6 de junio se dio el fallo a la empresa ganadora de la licitación para realizar el proyecto ejecutivo de la obra.

Asimismo, solicitó a la diputada Gómez Pozos equilibrar el presupuesto de la Universidad de Guadalajara, pues el Gobierno del Estado aporta el 52 por ciento, mientras que la federación el 48 por ciento, lo que representa un déficit de más de cuatro mil millones de pesos.

MF