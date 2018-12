Remodelación de Tren Ligero lo deja sin cultura visual

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) dio a conocer, a través de la solicitud de transparencia con folio 06078418, que los íconos de cada estación de la línea 1 del Tren Ligero fueron omitidos tras la remodelación de las estaciones, ya que no cabían en el nuevo diseño.

"La iconografía no fue modificada, únicamente se realizó la actualización de los diseños de los derroteros y la red Siteur, debido a que a estos fueron agregados los transbordos y las nuevas líneas, motivo por el cual no fue posible incluir los iconos de cada estación, pues esto reduciría el espacio disponible para la información", detalló la instancia.

De acuerdo con el académico de la Universidad de Guadalajara, Omar Alejandro Ruiz, quien es especialista en diseño y cultura visual urbana, "ese tipo de códigos visuales que identifican puntos estratégicos de la ciudad adquieren un valor cuando se vuelven referencias de aspectos históricos, cuando eso sucede los lugares obtienen sentido. Pero si eliminas esos códigos, contribuyes a la pérdida del sentido".

En las áreas comunes recién remodeladas y ampliadas ya no es visible el icono que identificaba a cada una de las 19 estaciones de la Línea 1. Siteur dio a conocer, por medio de la respuesta por transparencia, que aún "puede observarse la iconografía de cada estación en los ingresos o en la parte exterior en el caso de las estaciones de superficie".

Pero para Ruiz esto no es suficiente, ya que "Si no se hace un trabajo de señalización e iconografía de calidad se corre el riesgo de que la gente pierda ya la noción histórica del lugar y la importancia que tenía para la cultura que nos ha dado forma. Las generaciones por venir ya no van a tener esa referencia sobre el espacio urbano", comentó.

Ignoran historia de íconos

Al contrario del Metro en la Ciudad de México, de la década de los 60 y del cual se sabe que fue Lance Wyman el creador de los iconos de las primeras estaciones, en Jalisco no se sabe la historia de las imágenes que representan las estaciones del Tren Ligero.

"No fue labor de esta gerencia la creación o coordinación de dicha iconografía, por lo que no contamos con la información al respecto, ya que ambas líneas fueron entregadas con el material gráfico", explicaron representantes de Siteur.

El académico dijo que "el hecho de que la autoridad desconozca quién los hizo, deja en claro cuál es la importancia que tienen para ellos".

LS