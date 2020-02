Relajan sanciones contra taxis ejecutivos irregulares

El mes pasado, Mariana solicitó el servicio de un taxi ejecutivo a través de la aplicación. El problema fue que el vehículo y las placas no coincidían con las autorizadas en la plataforma. El conductor llegó y se estacionó frente a ella, pero Mariana le cuestionó que la unidad fuese distinta. “¿Cómo me voy a ir contigo si el coche no es el mismo? Tú sí eres (el de la foto que aparece en la aplicación), pero el coche es diferente”.

El conductor respondió que el otro vehículo lo estaban revisando mecánicamente. Finalmente, Mariana abordó el auto porque llegó su novio. “El chofer se sacó de onda… creyó que iba sola. Yo siento que si no hubiera ido con alguien más me hubiera pasado algo”.

Además del servicio “pirata”, en la Zona Metropolitana de Guadalajara operan Empresas de Redes de Transporte (ERT) que no cuentan con permiso. Este medio reportó en diciembre pasado que son cinco las compañías que carecen de concesión para brindar el servicio: InDriver, Pronto, Easy Taxi, Bolt (antes Taxify) y Ecodrive. Sin embargo, aunque se mantiene la proliferación de taxis ejecutivos sin autorización, las sanciones por no contar con permiso registraron una baja durante el año pasado.

Vía Transparencia (expedientes 751/2020 y 1171/2020), la Coordinación de Seguridad y la Secretaría del Transporte (Setran) respondieron sobre el tema. Reportaron que en 2018 se detuvieron 456 vehículos por prestar el servicio sin la concesión o el permiso correspondientes, mientras que el año pasado fueron 47. Además, la Comisaría Vial reportó que hace dos años se aplicaron tres sanciones relacionadas con prestar el servicio sin registro, así como seis durante 2019.

Las únicas empresas con autorización o en proceso de registro son Uber, DiDi, Beat Ride y Siggo Drive.

El presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado, Jonadab Martínez, recuerda que cualquier empresa que opere sin permiso, “la unidad debe ser retirada de la circulación”. En materia de seguridad, subraya, en diciembre se aprobaron medidas en beneficio de los usuarios, conductores y de las propias ERT. Además de la identificación de pasajeros y choferes, contempla que las unidades de estas plataformas estén conectadas al Escudo Urbano C5 para utilizar el botón de pánico. Pero reconoce que esto aún no se concreta.

Se solicitó una entrevista con la Secretaría del Transporte, pero no se concedió.

NUMERALIA

Las sanciones contra las ERT

1,743 cédulas de notificación de infracción en total.

1,712 sanciones fueron por usar cristales polarizados u otros elementos que impidan totalmente la visibilidad hacia el interior del vehículo.

17 multas por estacionarse en zona prohibida.

11 infracciones por no utilizar cinturón de seguridad o hacerlo inadecuadamente, tanto el conductor como todos sus acompañantes.

3 sanciones a los conductores o propietarios de vehículos que no respetaron la vuelta con flecha del semáforo.

Periodo: diciembre de 2018 a diciembre de 2019.

Fuente: Setran.

Además de la identificación de pasajeros y choferes, se contempla que los vehículos estén conectados al Escudo Urbano C5. AP/Archivo

GUÍA

Pendiente, vincular las unidades al C5

Para garantizar mayores medidas de seguridad para los usuarios y conductores de las Empresas de Redes de Transporte, en diciembre pasado el Congreso del Estado aprobó una reforma para que en todos los viajes se pueda activar un botón de pánico, el cual estará vinculado al Escudo Urbano C5; sin embargo, esta medida se encuentra pendiente.

sin embargo, esta medida se encuentra pendiente. El presidente de la Comisión de Movilidad, Jonadab Martínez, declara que este botón de pánico podrá activarse en dos momentos: cuando existe la presunción de algún riesgo y cuando se está cometiendo algún delito. “En ambos casos se da el aviso al C5… y éste vía remota identifica dónde está el vehículo y manda apoyo de las Policías estatal o municipal más cercanas”.

El diputado insiste en que el modelo ya está aprobado, pero en este momento el C5 no tiene la capacidad para monitorear 25 mil vehículos de las ERT . “Y las plataformas deben modificar su tecnología para hacerla compatible a los lectores del C5. Hasta este momento, de las cuatro empresas que tienen permiso, solamente dos tienen tecnología compatible con el C5. Es un reto muy grande, pero lo que le tocaba al Congreso del Estado ya está hecho”.

Afirma que todas las empresas están trabajando en la compatibilidad. Informa que hoy sostendrá una reunión con autoridades del C5 para preguntar sobre el tema. "Pronto no será, porque de manera paralela tienen que monitorearse todas las unidades del transporte público".

Jonadab Martínez puntualiza que Uber ya anunció sus medidas de seguridad. "El vehículo no se puede mover hasta que el usuario le informe su código, y con ese código, el vehículo podrá arrancar. Se protegerán el conductor y el usuario". Apunta que se trata de una prueba piloto.

Por vidrios polarizados, la principal sanción

Aunque en años anteriores la mayoría de las multas contra los taxis ejecutivos era por carecer de permisos para operar, el año pasado se concentraron por traer vidrios polarizados.

Vía Transparencia, a principios de este mes, la Setran reportó que entre diciembre de 2018 y el mismo mes de 2019 se levantaron mil 743 infracciones y se retuvieron 47 unidades de las Empresas de Redes de Transporte; de éstas, mil 712 fueron por usar cristales obscuros.

TELÓN DE FONDO

Suman 22 denuncias por violación

Entre 2016 y 2019 (con corte a septiembre pasado), se habían presentado 22 denuncias por violación ante la Fiscalía del Estado, cometidas por conductores de Empresas de Redes de Transporte.

Este medio publicó que el pasado 26 de julio, un conductor de taxi ejecutivo agredió sexualmente a una mujer que abordó su vehículo en Providencia. Al ser detenido y revelarse el caso, tres mujeres más lo reconocieron también como su violador.

Y el 18 de agosto, otro caso fue denunciado por una mujer que se dirigía del Centro de Guadalajara hacia Tonalá.

Tras una solicitud de información, la Fiscalía de Jalisco reportó que fue en 2017 cuando más casos se documentaron, al sumar 10 denuncias. En 2018 fueron cinco y durante el año pasado (con corte a septiembre) se documentaban seis. En el 2016 solamente se presentó un caso.

Alejandra Cartagena, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), señaló que, pese a las denuncias, se castiga poco a los agresores. “Nos parece que la mejor prevención es que exista gente imputada y sancionada, porque si seguimos sin castigar, pues se seguirán elevando las muertes dolosas contra mujeres y la violencia sexual”.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, desde 2016 solamente se tiene noticia de dos casos donde hubo una sentencia condenatoria en contra de taxistas violadores. En ambos casos fueron por delitos ocurridos antes de 2016 y no aclara si fue por taxis convencionales.

En contraste, de las 22 denuncias contra choferes de plataformas no hay aún sanciones, según la respuesta de Transparencia.

A partir de junio, los socios de las plataformas tendrán que reportar 8% de IVA y entre 2% y 8% por el ISR. EL INFORMADOR/Archivo

CRÓNICA

“Súbete, es un problema de la plataforma...”

A mediados del año pasado, Citlalli solicitó el servicio de Uber para trasladarse a su trabajo. Se encontraba en la Calle 2 en Los Belenes, en Zapopan. Tuvo que realizar la solicitud de viaje en varias ocasiones, debido a que el vehículo no coincidía con el que aparecía en la plataforma.

“No coincidía la placa ni el color del carro, pero sí la foto del chofer. Lo volví a cancelar y me volvía a caer el mismo. Me decía: ‘Súbete… es un problema de la plataforma. Ya lo reporté’. Sí llegué tarde a mi trabajo, pero no me subí”.

Comenta que se esperó hasta que llegó un conductor que traía una unidad con las placas y características del vehículo que aparecían en el viaje autorizado.

La joven acentúa que también ha observado este tipo de problemas en el Aeropuerto de Guadalajara. Por ejemplo, a mediados de octubre del año pasado viajó y de nueva cuenta se acercaron para ofrecerle un servicio “pirata”. “En el aeropuerto es muy común que, cuando tú arribas, en el pabellón donde están todos los taxistas llegan y te dicen: ‘¿Necesitas Uber? Te lo cobro más barato’ Y te empiezan a presionar”.

Aclara que, a la fecha, no ha sido agredida. “A un conductor sí me animé a preguntarle: ‘Si eres Uber, ¿por qué no usas la plataforma?’ Me respondió que se satura y no les llegan los viajes. Deberían combatir estas anomalías para evitar víctimas de agresiones”.

Advierten aumentos en el costo de los viajes

Socios y conductores de Empresas de Redes de Transporte prevén que tendrán afectaciones a sus ingresos con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones fiscales, que los obligarán a declarar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

José de Jesús García, líder de una agrupación de socios de Uber, señaló que el asunto tiene inquieto al gremio. Consideró que no les han proporcionado información suficiente para conocer sus nuevas obligaciones tributarias.

Admitió que es probable que los costos sean trasladados a los pagos que hacen los usuarios.

Con el nuevo esquema, apuntó, todos los socios deben estar dados de alta ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), contar con sellos fiscales y reportar ingresos.

A partir de junio, los socios de las plataformas tendrán que reportar 8% de Impuesto al Valor Agregado (IVA), además de entre 2% y 8% por el ISR, de acuerdo con el monto final de sus ingresos mensuales.

Recordó que ya pagan la contribución gubernamental estatal de 1.5% por cada viaje.

Ayer, conductores y socios acudieron a un curso de capacitación ofrecido en el Congreso de Jalisco para conocer los detalles de sus nuevas obligaciones fiscales.

Deben informar sobre uso de subsidios

Luego de las multas impuestas a los transportistas que no entregaron información del destino que dieron a los recursos públicos que recibieron, el comisionado del Instituto de Transparencia del Estado (Itei), Salvador Romero Espinosa, recordó que los particulares que reciban subsidios tienen la obligación de entregar información al respecto.

El funcionario del Itei dijo que los particulares no están obligados a tener Unidades de Transparencia, pero sí deben cumplir con las obligaciones que asumen cuando reciben una concesión o recursos públicos.

“En el caso de los transportistas que reciben recursos públicos es doble la responsabilidad porque además tienen una concesión. Las dos cosas los obligan a rendir cuentas, tanto las concesiones como los recursos públicos. Aunque sean particulares son sujetos de derechos a la información y rendición de cuentas”.

Por primera vez desde que existe la legislación estatal sobre transparencia y acceso a la información, el Itei multó a particulares que no entregaron información. Los sancionados fueron los concesionarios de las rutas C46 (antes 643), C7 (604 A) y C105 (808). La multa fue de 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 13 mil 32 pesos.

El comisionado añadió que otros cinco empresarios están emplazados a entregar información y, en caso de no hacerlo, serán multados. La penalización aún puede ser apelada por la vía amparo.