Incorporarán a Pensión del Bienestar a 2.2 millones de adultos mayores

La administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, ha detallado un plan para incorporar a 2 millones 228 mil 854 adultos mayores que tengan más de 65 años para que puedan cobrar la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores y por ende llegar a los más de 10 millones 320 mil 886 adultos que cumplen con la edad mínima requerida. Actualmente, el derecho constitucional de la Pensión del Bienestar cubre a 8 millones 2 mil 427 personas y en el acumulado de enero a agosto se han erogado 91 mil 136 millones de pesos; no obstante, en marzo pasado, el Presidente decretó que en el último año de su gobierno la Pensión llegará a 6 mil pesos bimestrales y la edad para recibirla bajaría de 68 a 65 años.

Ariadna Montiel Reyes, subsecretaria de desarrollo social y humano de la secretaría del Bienestar, reveló que será el 2 de agosto cuando inicie el registro de incorporación (debido a la veda electoral por la consulta popular) y concluirá en abril del 2022. Es decir, registrarán bimestralmente a 450 mil adultos mayores y se empezará por “la población de los municipios más pobres y las colonias más pobres de las ciudades urbanas”.

La funcionaria comentó en la conferencia de prensa matutina, realizada en Acapulco, Guerrero, que en el bimestre julio-agosto se empezará a registrar a los adultos mayores en mil 182 municipios; en septiembre-octubre continuarán con 361 municipios; noviembre- diciembre, 317 municipios; enero-febrero, 284 municipios y, finalmente, con los 361 restantes.

Montiel Reyes explicó que en las zonas rurales los módulos de registro se colocarán en los lugares donde se paga actualmente la Pensión a los adultos mayores, mientras que en las zonas urbanas estarán en plazas públicas.

Para este año el gasto programado para la Pensión del Bienestar de los adultos mayores suma 152 mil 011 millones de pesos, sin embargo para cubrir el incremento paulatino de la Pensión Universal, en el 2022, el gasto será de 240 mil millones de pesos; en el 2023 de 300 mil millones de pesos y, finalmente, en el 2024 el monto llegará a 370mil millones de pesos.

“Este año se decidió que se haría un incremento de 15% a partir del bimestre julio-agosto, el cual ya se está dispersando y los adultos mayores ya están recibiendo 3 mil 100 pesos, aumentamos 400 pesos desde el último bimestre, ya que cobraban 2 mil 700 pesos”, explicó Ariadna Montiel.

Hace unas semanas, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estimó que este año el monto a gastar ascendería a 5% del Producto Interno Bruto para financiar el sistema de pensiones en el país (pensiones contributivas y no contributivas) y, entonces, para el año 2024 la cifra ascenderá a un 6.5% del Producto Interno.

La inclusión de los adultos mayores de 65 años requirió 23% más de recursos públicos a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, de acuerdo con el CIEP.

Héctor Villareal, titular del CIEP, comentó en su momento que el gasto destinado a pensiones será una “bola envenenada” para la siguiente administración.

Me tiene muy contento: AMLO

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que la reforma para elevar a rango constitucional el derecho a recibir la Pensión Universal lo tiene muy contento.

“Es una reforma constitucional extraordinaria, de primera, que me tiene muy contento, lo acaba de expresar ahora Ariadna, es que se elevó a rango constitucional el derecho a la Pensión a los adultos mayores”, dijo el ejecutivo federal. Además, el primer mandatario recordó que en la Constitución se establece que no pueden disminuirse los presupuestos de un año para otro; es decir, cada año tiene que haber más presupuesto.

“Y para poder dar marcha atrás a esa reforma necesitarían contar con el apoyo de las dos terceras partes de los legisladores del Congreso, mayoría calificada”, comentó López Obrador.

El presidente aseguró que es viable pagar recursos de la Pensión a adultos mayores “porque no hay corrupción, porque ya no se condonan los impuestos a los potentados, porque ya no hay esos privilegios fiscales, porque se gobierna para todos, porque el gobierno no está al servicio de una minoría rapaz”, también mencionó que si por aumentar este presupuesto es populista, pues, que lo apunten en la lista.