Reglamento de escuelas en Jalisco no establece medidas de seguridad mínimas

Aunque las autoridades estatales aseguraron que en Jalisco sí existen protocolos para la seguridad de los estudiantes de nivel básico, el Reglamento para el Gobierno y Funcionamiento de las Escuelas de Educación Básica del Estado de Jalisco, vigente desde 2010, no habla de ninguno ni establece medidas mínimas de seguridad para prevenir incidentes con los alumnos en el ingreso o egreso a planteles.

En una revisión de sus 131 artículos y tres más transitorios, se verificó que el principal fin del reglamento es la planeación de estrategias pedagógicas, la enseñanza, el proceso educativo y la conducta dentro de los planteles, entre otros aspectos, pero no habla sobre medidas mínimas de seguridad.

Por ejemplo, en el apartado para las asociaciones de padres de familia solamente se les marca un par de lineamientos sobre las aportaciones voluntarias; a los consejos estudiantiles, se les instruye al mejoramiento de sus capacidades, la organización y el proceso democrático; a los alumnos se les pide buena conducta, puntualidad y portar su credencial; y a los docentes se les instruye a facilitar y promover los procesos de enseñanza, entre otros.

Solo hay dos alusiones a la seguridad en todo el reglamento, y una se refiere a la conducta. La otra, en el artículo 65, pide a los docentes "contribuir en la seguridad de los alumnos durante el ingreso, recesos y salida de la escuela según corresponda", pero no promueve un protocolo ni marca pautas mínimas.

"Cuando se dice que Jalisco carece de protocolos, reglamentos y de disposiciones, (...) nosotros vamos a decir la verdad y lo que hay son estos instrumentos (el reglamento) que al final de cuentas sientan las bases para normar la operación de las escuelas y garantizar la seguridad de las niñas y los niños", sentenció el gobernador.

El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, fue enfático en que cada reglamento escolar es elaborado por cada escuela de acuerdo a su contexto, según el Reglamento para el Gobierno y Funcionamiento de las Escuelas de Educación Básica del Estado de Jalisco.

Sin embargo, el artículo que alude a esto, el 77, establece que la comunidad escolar, integrada por alumnos, docentes y padres o tutores definirán sus principios y reglas de convivencia a través de un reglamento escolar, que se refiere a las reglas de conducta dentro de los planteles, no a la seguridad de los alumnos en los ingresos y egresos.

La Secretaría de Educación Pública cuenta con un protocolo para que cuando los padres no lleguen a tiempo a recoger a sus hijos solo se entreguen a personas acreditadas con una credencial. No se pueden entregar a personas desconocidas, no autorizadas o bajo los efectos de alguna droga, pero no se aplica en Jalisco como criterio homologado.

LS