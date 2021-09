Regidores de Morena piden juicio a Guadalajara por modificaciones a contrato con Caabsa

Por considerar que tanto el Ayuntamiento de Guadalajara, como la empresa encargada de la recolección y destino final de la basura en la metrópoli, Caabsa Eagle, han fallado a los ciudadanos en la provisión de un servicio público eficiente y austero, regidores de Morena exigieron a la alcaldía un juicio de lesividad.

Lo anterior, dijo Carlos Lomelí Bolaños al frente de la bancada, debido a un “probable daño” contra los intereses del municipio al aprobar y emitir el decreto que autoriza modificar el contrato de concesión de recolección de basura con la empresa Caabsa, cuando esta no ha cumplido a cabalidad el fin para el que fue contratada.

El juicio presentado esta mañana ante la Secretaría del Ayuntamiento, dijo, busca revertir la aprobación de la extensión del acuerdo entre el gobierno municipal y Caabsa por 15 años, pues, señaló, en lugar de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía “la recolección de residuos sólidos urbanos en Guadalajara se ha convertido en un negocio de particulares y el mal manejo de esta provocó daños al medio ambiente y por tanto a la salud de todos y todas”.

“Ayer el actual presidente municipal interino vendió la idea a los tapatíos que el contrato de ampliación con la empresa Caabsa para recolectar la basura en Guadalajara se había cancelado. Eso es falso. No es un acuerdo entre el alcalde saliente y el entrante, es necesario que el cabildo eche para atrás dicho convenio. Así como lo aprobó todo el cabildo, el mismo órgano lo debe cancelar”, dijo Lomelí Bolaños.

Por ello, dijo, es necesario que se despejen las dudas respecto al convenio que la administración municipal avaló en días pasados y que sigue firme pese a las recientes declaraciones, mismo que carece de actualidad luego de que el gobernador canceló el relleno sanitario gracias a la presión social de los habitantes del municipio de Tala.

Mariana Fernández, diputada por Morena, explicó que el recurso presentado por los ediles electos de Morena busca que el Secretario del Ayuntamiento inicie este juicio y se revierta la decisión tomada, hasta en tanto las autoridades estatales determinen la sede del nuevo relleno sanitario y se revise a profundidad los alcances del nuevo convenio.

Fernández Ramírez añadió que se pedirá una investigación de parte de la Contraloría municipal en contra del pleno de los actuales regidores para saber qué razones tuvieron para emitir un voto a favor de esta ampliación a 15 años, porque además esto costaría como 150 millones de pesos más el próximo año de lo que paga Guadalajara este 2021.

“Hemos escuchado mucho en las noticias del día de hoy que se va a revertir, que hay mesas de trabajo, pero repetimos, no se revierte solamente porque digan dos particulares que se revierte, esto pasó por órgano colegiado que es el Cabildo y por ese órgano colegiado también se tiene que dar marcha atrás para que no se firme el contrato y tampoco no haya sobre el Ayuntamiento de haber roto este posible contrato que ya está autorizado por el Cabildo”, indicó.

En la rueda de prensa también estuvieron presentes los regidores electos, Candelaria Ochoa y Salvador Hernández, quienes señalaron que deben tomarse las decisiones más adecuadas para lograr una política pública efectiva que permita la gestión adecuada de los residuos sólidos que produce el municipio.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

GC