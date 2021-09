Los municipios metropolitanos deben plantear a la brevedad una solución sobre la disposición final de la basura, pues el compromiso de cerrar el vertedero de Laureles sigue en pie y va en serio, aseveró el gobernador de Jalisco.

En sesión de la Junta de Coordinación Metropolitana, el mandatario estatal ofreció acompañamiento en el tema, pero subrayó que los ayuntamientos se tienen que involucrar de una manera más profunda, no sólo en cómo resuelven el problema en su municipio sino a escala metropolitana.

“Yo puse sobre la mesa la idea de hacer una agencia, pero si esa no es la ruta y se quiere hacer simplemente un plan o lo que ustedes decidan, nosotros estamos en la mejor disposición; pero yo sí pediría celeridad porque quiero también dejar establecido que el compromiso de cerrar Laureles es en serio y el proceso arranca ya. El problema de fondo es, si se cierra Laureles dónde se va a tirar la basura de la ciudad. Yo si pediría a los presidentes que hubiera una reunión con carácter urgente en la que se pudiera plantear una ruta cuando menos de transición”, expuso.

El titular del Poder Ejecutivo estatal argumentó que el proyecto en Tala, que él canceló, sí cumplía con las especificaciones de impacto ambiental y las características del modelo de economía circular; consideró que no caminó porque no se manejó con una visión metropolitana y como un asunto de interés para la ciudad y no como el tema del interés de una empresa.

Por su parte, Salvador Zamora Zamora, alcalde de Tlajomulco que asumió la presidencia de la Junta Metropolitana, agradeció al gobernador la determinación de cancelar el proyecto de Tala y coincidió en que les corresponde a los municipios definir la situación. Convocó al resto de presidentes municipales a plantear alternativas para llegar a un modelo metropolitano que cumpla con la normatividad y cuide los efectos que genera la basura.

Adelantarán revisión del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano

Aunque la ley marca que su revisión se dé en octubre del próximo año, el gobernador del Estado pidió a los alcaldes metropolitanos adelantar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (Potmet) y revisar las propuestas de cada municipio.

El mandatario dijo que, aunque se debe considerar la preocupación del sector inmobiliario se debe cuidar no echar por la borda el trabajo realizado para ordenar la ciudad y no cometer el error de aprobar herramientas o instrumentos de planeación que contravengan lo referido en el Potmet.

Por otra parte, luego de tomar protesta como nuevo presidente de la Junta Metropolitana, Salvador Zamora Zamora, dijo que trabajarán en los pendientes en temas como movilidad, agua, seguridad, servicios públicos y gestión integral de residuos.

