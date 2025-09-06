El Gobierno del Estado de Jalisco busca fortalecer la generación de energía como parte de una estrategia para atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico. En este contexto, uno de los proyectos prioritarios es la construcción de una planta de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunciada por el Gobierno Federal como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional.

Mauro Garza, coordinador general de Crecimiento y Desarrollo Económico del Estado, explicó que la planta permitirá garantizar el abasto de energía a las empresas que decidan establecerse en Jalisco, contribuyendo a que puedan consolidar sus inversiones con seguridad y eficiencia. “El objetivo es que se pueda contar con hasta 20 megas y con la suficiencia energética, para que las empresas, al llegar a nuestro estado, tengan resuelto el tema de energía”, señaló.

Según la CFE, la nueva central ubicada en Guadalajara tendrá una capacidad de 934 megawatts, con una inversión estimada de 571 millones de dólares. Las proyecciones de la Federación la colocan como la planta de mayor generación entre los proyectos de energía anunciados para este sexenio. La central de ciclo combinado forma parte de la primera etapa del plan de expansión 2025-2030 de la CFE, que contempla 51 proyectos de generación con distintas tecnologías y una capacidad total de 29 mil 074 megawatts, para los cuales se invertirán 22 mil 377 millones de dólares.

El funcionario destacó que el Gobierno del Estado mantiene comunicación constante con la Federación para que el proyecto se concrete en Jalisco, aunque todavía no se ha definido el municipio donde se instalará la planta. Además, subrayó que la infraestructura energética será clave para impulsar la atracción de empresas, generar empleos y consolidar el crecimiento económico local.

De concretarse, la planta no solo garantizaría energía suficiente para el sector industrial y comercial, sino que también permitiría a Jalisco posicionarse como un estado competitivo y confiable para la inversión privada. Así, la coordinación entre los gobiernos estatal y federal se considera esencial para materializar un proyecto que podría transformar el panorama energético y económico de la entidad en los próximos años.

Con esta iniciativa, Jalisco busca asegurar la suficiencia energética necesaria para atender la demanda industrial creciente y reforzar su capacidad de atraer inversiones estratégicas, sentando las bases para un desarrollo económico más sólido y sostenido.

