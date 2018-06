Reconquistar el corazón de Guadalajara, el objetivo

Con una lista de ocho propuestas básicas bajo el brazo, Ximena Ruiz Uribe, aspirante a diputada federal por el Distrito 8, ha recorrido la demarcación buscando apoyo para llegar a la Cámara de Diputados bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Arquitecta de profesión y priista de cuna, Ruiz Uribe admite que ha encontrado una sociedad cansada de los partidos políticos y crítica con la actual administración federal. Afirma que sólo ha pedido la oportunidad de escuchar a las personas, que es priista y sigue en su partido porque considera que hay cosas que deben cambiar, pero para modificarlas debe ser desde adentro, con trabajo y cercanía con la sociedad.

- ¿Cómo llega a la candidatura y por qué competir por el Distrito 8 de Guadalajara?

Es un Distrito donde yo nací y donde he vivido toda mi vida. El Distrito 8 es el corazón de Guadalajara. Me atrevo a decir que todos vivimos de alguna manera el Distrito 8 porque puedes dormir en Tlaquepaque, Tonalá u otras zonas, pero desarrollamos nuestro día a día en este Distrito que es el Centro, el corazón de la ciudad. La candidatura llega porque me invitó Miguel Castro, candidato a gobernador. El Distrito está muy competido y probablemente puede definir la elección.

- ¿Cómo le han respondido las personas en su recorrido? ¿Ha detectado un sentimiento anti-PRI o qué le dice la gente?

Está cansada, muy enojada, inconforme... Pero lo está con todos los partidos. Claro que mi partido sí tiene una crisis interna, pero eso es un tema que nosotros tendremos que evaluar y hacer algo al respecto pasada la campaña. Ahorita tenemos que unirnos y trabajar en conjunto. Si yo, como joven, quiero hacer un cambio tengo que hacerlo desde adentro. En todos los partidos hay gente buena y no tan buena. En el recorrido ha habido de todo, pero en general nos ha ido muy bien.

- ¿Qué le cuenta la gente en el recorrido que realizado durante la campaña?

El común denominador es el tema de la inseguridad. También el reclamo porque algunos aspirantes sólo vienen a tocar la puerta cada tres años y no regresan después. Cuando nos encontramos con señalamientos así vemos qué se requiere para trabajar en equipo. Dedicamos los primeros 30 días a escuchar a la gente y no llegar con una lista de propuestas hechas detrás de un escritorio.

- La inseguridad es compleja y afecta todo el país. De llegar a la Cámara de Diputados, ¿qué se puede hacer desde allí?

La inseguridad es grave. Se tiene que revisar a profundidad por todos y haciendo a un lado la política. Como diputada federal puedo ayudar con la gestión de recursos para mayor capacitación, aumentar sueldos a policías y proporcionarles las herramientas que necesitan para su labor.

- En el terreno electoral, ¿Cómo está la competencia en el Distrito? Va contra un candidato independiente y una ex priista que ahora está postulada por la alianza PAN, PRD, MC...

Somos seis los candidatos por el Distrito 8. Creo que no hay que pelearnos, sino construir. Sobre los independientes, entiendo que Pedro Kumamoto es la figura principal pero una vez que ya a ese arbolito le empiezan a salir más ramas deben darse cuenta que solos no se puede y hay que trabajar en equipo. Esos arbolitos se tendrán que nutrir de otras personas; tarde o temprano esos arbolitos tendrán que trabajar como un partido político y no todas las ramitas serán excelentes, hay gente capaz y otra menos capaz. Sobre el Frente (la coalición PAN-PRD-MC), este me parece que es completamente incongruente.