Los recibos muchas veces los podemos usar como comprobantes de domicilio y aunque siempre reservamos uno por sí la situación lo demanda, muchas veces, en cuestiones de tramitología, se requiere que no tengan más de tres meses de antigüedad, o por otro lado, si perdimos el recibo y se viene la próxima fecha de pago siempre es conveniente saber dónde recuperar la información.

La modernidad ha impulsado a que muchos servicios pasen a las plataformas digitales, por ejemplo, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, ya cuenta con página web e incluso aplicación móvil, donde si ya cuenta con una cuenta registrada puede hacer sus pagos y trámites desde la comodidad de su dispositivo.

¿Cómo sacar tu recibo de CFE?

Recuperar tu recibo de luz es muy fácil desde la comodidad de tu hogar, lo puedes hacer desde la página oficial de la CFE o desde su aplicación, el primer paso es visitar el siguiente enlace, en caso de hacerlo desde una computadora, app.cfe.mx/

En este espacio podrá ver una página de registro y será necesario darse de alta antes de poder sacar su recibo. Pulsa en la opción de registro, coloca un nombre de usuario, una contraseña y un correo electrónico. Cuando su cuenta haya sido verificada podrá tener acceso al sitio y a partir de ese momento solo tendrá que registrar el último recibo de luz que tenga.

Tras guardar los datos solicitados, toda la página se actualizará y podrá ver su perfil de consumo y los datos que le competen, y un poco más abajo tendrá la opción de “Consultar tu recibo” que nos llevará directamente a un archivo PDF que podemos descargar y usar.

Este mismo proceso es posible realizarlo desde el celular con la aplicación de CFE, incluso si ya cuenta con su usuario puede vincularse directamente sin tener que hacer el registro y tener todos los datos desde la portabilidad de su celular, pero sino te interesa estar registrado hay otra opción para poder sacar el recibo de luz.

Lo primero es visitar la página: app.cfe.mx Una vez dentro podrá ver una serie de casillas para llenar datos, lo primordial es conservar el nombre y número de servicio, mismo que puedes encontrar en un recibo anterior que tengas. Luego de eso, solo será necesario agregar un número de contacto fijo y un correo electrónico y ¡Ya está!, podrá ver un historial de sus recibos de luz, solo recupere el más reciente.

¿Cómo saco mi recibo del SIAPA?

El Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado no cuenta con aplicación móvil como la CFE, pero es posible recuperar tu recibo desde el internet, y en este caso si o si es necesario registrarse en la plataforma siguiente: www.siapa.gob.mx

Para hacer el registro es necesario que seleccione la opción de registro y una vez adentro es necesario colocar un nombre de usuario, una cuenta de correo electrónico y una contraseña.

Cuando ya se haya confirmado su cuenta podrá sacar su recibo yendo al menú de opciones, seleccionando la categoría de trámites y servicios y luego a recibo en línea, lo único que necesitará de ahora en adelante será su número de Cuenta Contrato de 8 dígitos y nuestra contraseña de usuarios.

Con estos pasos ya puedes recuperar tu recibo, sin embargo este trámite es exclusivamente para las funciones del SIAPA, es decir, que no puede ser usado como comprobante de domicilio, es únicamente exclusivo para el pago del servicio del agua, que puede hacerse de forma digital o si acudes a la dependencia lo puedes imprimir.

Como nota final procura tener un recibo de tus servicios donde puedas distinguir con facilidad tu número de contrato o claves de servicio, si es más fácil para ti apúntalo y guárdalo en un lugar seguro, pero no olvides que sin ellos no podrás hacer el trámite, registrarte en las plataformas no solo ofrecen la posibilidad de recuperar tus recibos, sino que además puedes hacer denuncias, pagar en línea, solicitar reparaciones o cambios e incluso cambiar el número de su servicio si llegará a cambiar de domicilio, por lo que conviene aprovechar sus beneficios.

MF