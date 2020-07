Recibe Zapopan tarjetas de dióxido de cloro que “protegen” contra virus

La empresa Truekx de México entregó al DIF Zapopan 100 tarjetas que contienen dióxido de cloro y se usan para reforzar las medidas de prevención de contagios de COVID-19. Delait Rodriguez, director de la compañía, reconoció que hay diferentes posturas sobre la utilidad de las tarjetas, explicó que crean un “campo protector” al generar dióxido de cloro que eliminaría el virus.

“Traemos estas tarjetas, es la última tecnología, son un poco polémicas porque hay bases que dicen que sí sirven, otros que no sirven. Generan una protección adicional, en esencia generan dióxido de cloro que generan un campo protector, que de alguna manera puede ayudar y, si no ayuda, no estorba”, expuso.

El mecanismo duraría hasta por 30 días tras el retiro del sello y se recomendó su uso en espacios públicos como transporte o tianguis. La compañía también donó 20 mil cubrebocas. Se informó que el DIF Zapopan repartirá lo donado entre las personas con mayor necesidad.

“Yo no conocía estas herramientas, estas digamos como placas que tienen dióxido de cloro. ¿Sirven o no? pues esperemos que sí, pero como tú bien dices no estorba. Todo lo que nos pueda ayudar a estar protegidos será bienvenido”, comentó el alcalde Pablo Lemus Navarro.

En los próximos días la empresa realizará una donación similar a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos.

IM