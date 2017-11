Raúl Vargas renuncia a la presidencia del PRD Jalisco

Raúl Vargas anunció esta tarde su renuncia como presidente del Partido de la Revolución Demócrata (PRD), ya que su periodo al frente de este, habría concluido luego de tres años el pasado 9 de noviembre de 2017. Detalla que la renuncia fue su decisión y que esto, es lo mejor para el partido.

“Quiero decirle a todos ustedes y a la sociedad y a la militancia del PRD en el Estado que he tomado la decisión de separarme de la dirigencia estatal del partido. Lo hago convencido de que es lo mejor que le conviene a mi partido este momento”.

Será este jueves 20 de noviembre cuando se presente la nueva convocatoria para asumir el puesto y el domingo 3 de diciembre, cuando realicen la elección del nuevo dirigente.

Detalla que hasta el momento no descarta la posibilidad de convertirse en candidato para las próximas elecciones al frete del PRD, pero precisa que por el momento no está en condiciones de decidir.

“Hay especulaciones de que seré candidato de algún tipo, o de uno u otra responsabilidad, pero de lo que sí no me iré a ningún lado es de este Instituto político. Yo me siento orgulloso de militar en el PRD y si eventualmente acepto una candidatura, situación que no niego, pero que en este momento no estoy en condiciones de decir qué pretensión me gustaría ser”.

NM