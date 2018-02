Ratifican a Miguel Castro como candidato del PRI a la gubernatura

Luego de ser ratificado como abanderado del PRI a la gubernatura de Jalisco, en la Convención Estatal de Delegados desarrollada la tarde de este sábado, Miguel Castro Reynoso, lanzó una convocatoria para que mañana domingo los aspirantes del tricolor a las alcaldías del Área Metropolitana de Guadalajara firmen un pacto por la metrópoli.

“Tuvimos importantes avances que se vieron cortados con la llegada de administraciones municipales que boicotearon por intereses políticos todos los esfuerzos de coordinación, por eso, junto con los candidatos y futuros alcaldes metropolitanos del PRI, estaremos presentando un verdadero acuerdo de combate a la delincuencia”, anunció ante los asistentes a la convención tricolor desarrollada en la Plaza de Toros Nuevo Progreso.

Castro Reynoso, quien fue precandidato único del tricolor, manifestó que realizará una campaña de propuestas con compromisos claros y prometió que no se tolerará ni un acto de corrupción, el funcionario que incurra en una práctica de este tipo se le castigará, “tenemos que profundizar los avances del sistema anticorrupción”.

Dijo que su propuesta será de un gobierno que construya con la sociedad que sea demócrata, mientras otros aspirantes ofrecen imposición y autocracia.

“Somos un partido dinámico que avanza al mismo tiempo que la sociedad”.- Precandidato a Gobernador en #Jalisco, @micasrey pic.twitter.com/9G8rlfjUor — Enrique Ochoa Reza (@EnriqueOchoaR) 11 de febrero de 2018

Las opciones en la boleta en julio será de un hombre sin obsesión, o quien “por una herida narcisista, de la cual me compadezco, no supera que este señor que está aquí presente, Aristóteles Sandoval, le haya ganado no solamente en las urnas, no solamente en los votos, sino en la simpatía de la gente”, señaló.

Castro Reynoso se mostró confiado de obtener el triunfo en los comicios de julio próximo, al considerar que “estamos más unidos que nunca”.

En la convención de delegados del PRI en Jalisco, en la que se aprobaron las candidaturas, el presidente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, ratificó a los aspirantes a contender por la gubernatura, diputaciones locales, federales y senadurías.

GC