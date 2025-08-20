Foro CAPEM 2025 celebra su segunda edición

Grupo CAPEM es una empresa del sector financiero, que tiene como propósito contribuir a un mejor país a través de mejores empresarios, por lo que en esta ocasión llevó a cabo la segunda edición de Foro CAPEM, en el que se reúnen colaboradores, líderes empresariales y emprendedores en un espacio de aprendizaje, inspiración y networking.

Paulo Tejeda, Yunuén Ocampo, Sandra Maldonado, Montserrat Arreguín y Bernardo Mayorga. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Alberto Maldonado y Karina Rangel. GENTE BIEN JALISCO

Grupo CAPEM dio la bienvenida a los asistentes, entre quienes se contó con la presencia de los directivos como Zayda León, dirección Comercial; Héctor Vélez, dirección Riesgos; Luis Carlos Rodríguez, dirección Fondeo Institucional; Juan Moreno, dirección TI; y Lilyann Ávalos, dirección de Recursos Humanos.

Segunda edición del Foro CAPEM 2025. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Patricia Figueroa y Jesús Maciel. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Durante día y medio, los asistentes participaron en un programa que estuvo conformado por conferencias magistrales, talleres prácticos y un panel de negocios enfocado en los retos del empresario PyME en México.

Manuel Botello, Daniel Flores y Miguel Padilla. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Entre los conferencistas que participaron en este foro de 2025, se contó con la participación de Rodrigo Pacheco, periodista y analista especializado en economía y negocios que impartió la conferencia 2025, desafíos y cambios de una nueva era. Otra participante fue Ana Navarro, conferencista y especialista en desarrollo humano, inteligencia emocional y resiliencia. Además de Daniel Gómez de la Vega, emprendedor y autor, experto en liderazgo y mentalidad de acción.

Luis Carlos Rodríguez, Azael Perez, Marco Cervantes, Juan Moreno, Karina Quirarte, Zayda León, Lilyann Avalos y Hector Vélez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Los asistentes disfrutaron de todas las actividades programadas así como de una grata convivencia entre colegas. Grupo CAPEM reafirma su compromiso de consolidarse como un punto de encuentro para quienes buscan liderar con visión, adaptarse a los cambios y fortalecer sus capacidades para impulsar el crecimiento empresarial en México.

Griselda Torres, Mayela Vélez y Yunuén Ocampo. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Evento: Foro CAPEM 2025. Lugar: Hotel Hilton Guadalajara Midtown. Fecha: 14 de agosto de 2025. Invitados: 100.

Grupo CAPEM

Web: www.grupocapem.com

Instagram: @GrupoCAPEM, @ComunidadCAPEM.

