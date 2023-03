Luis Alberto “Profe” Michel, alcalde de Puerto Vallarta, se suma al Cambio Humanista del diputado jalisciense José María “Chema” Martínez. Y adelanta el triunfo en sus aspiraciones por la candidatura interna de Morena y en la elección por la gubernatura el próximo año.

Luego de dialogar con “Chema” Martínez, el presidente municipal acentuó que el Cambio Humanista también es su proyecto y por eso seguirá impulsándolo desde Puerto Vallarta.

“Los invito a que vayamos todos con ‘Chema’, todos por Jalisco… con él triunfaremos”.

Ambos coincidieron que van por la transformación de Jalisco.

De acuerdo con el legislador, las ideas clave del Cambio Humanista son la democracia, “desde abajo y con la gente”. También emprender la búsqueda de la felicidad, “libre de la miseria, sin miedo. Con distribución de la riqueza, sin discriminación y por el bien de todos, vinculando a todas las clases sociales, arropando a los más desfavorecidos e impulsando el combate a la corrupción”.

Acentuó que “en Jalisco no hay de otra, porque todos estamos hartos del Gobierno al que no le preocupan las personas. Y no hay de otra, pues como dice el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), en este movimiento no aceptamos el derrotismo”.

Añadió que, con ese movimiento, “vamos a hacer historia, sí, vamos a hacer historia teniendo en primer lugar a los pobres, a los más vulnerables, eliminando los privilegios de gobiernos mercantilistas que toleran e incentivan la corrupción y la impunidad, y que viven con lujos y con excesos”.



