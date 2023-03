Puerto Vallarta está lista para recibir a los turistas estadounidenses y se espera que la actual temporada de spring breakers sea la mejor de los últimos años; afirmó Vanessa Pérez Lamas titular de la Secretaría de Turismo del Estado.

La funcionaria dijo confiar en que las alertas de las autoridades estadounidenses a sus ciudadanos sobre los viajes a México, por hechos como el asesinato de turistas en Matamoros Tamaulipas; no afecten al puerto jalisciense que, sostuvo, está posicionado como un destino seguro.

“Yo creo y espero que no afecte, hemos tenido situaciones en otras ocasiones y no han afectado la tendencia de ocupación y las intenciones de viaje que ya tienen los ciudadanos americanos. No es una situación que sucedió en Jalisco, se tiene muy bien identificado Puerto Vallarta como un destino seguro”, argumentó.

EFE/ ARCHIVO

Respecto a la expectativa de visitantes a la Zona Metropolitana, la secretaria planteó que el Centro Histórico de Guadalajara, se está posicionando con los atractivos para que acudan visitantes a recorrerlo; consideró que la nueva Plaza Luis Barragán y la escultura El Palomar, serán uno de los espacios a visitar durante el próximo periodo vacacional.

“El centro ya tiene más de seis años transformándose, hoy vemos un centro vibrante, bonito y con mucho contenido. La Plaza Luis Barragán con la escultura, definitivamente será un atractivo que visitar en esta temporada”, señaló.

Pérez Lamas añadió que en destinos donde se han registrado hechos de inseguridad, como Mazamitla, han trabajado en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y con estrategias de contenidos para la recuperación de espacios públicos.

“Que sucedan incidentes de seguridad no depende de nosotros, pero como trabajar la estrategia para que haya certeza y atractivo en los destinos eso sí depende de nosotros y lo seguiremos haciendo”, concluyó.

FS