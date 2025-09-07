La lluvia que se registró en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) durante la madrugada de este domingo dejó varias afectaciones a su paso.

La Unidad de Protección Civil y Bomberos de Zapopan comunicó esta mañana a través de sus redes sociales que sus oficiales resguardaron el cruce de la avenida Patria y la avenida Romanos en la colonia Altamira Zapopan, debido a una inundación derivada del aumento de la capacidad del Río Atemajac.

De acuerdo con Darío Díaz, comandante de Bomberos de Zapopan, por el desbordamiento del canal de Patria el nivel de agua en la avenida alcanzó de 20 a 30 centímetros de altura, lo que provocó que algunos vehículos quedaran varados. El acumulamiento de agua en la vialidad retrasó la salida del 36º Medio Maratón Atlas, cuyo inicio estaba programado a las 6:30 horas.

⚠️ La zona presenta corte a la circulación por inundación en sentido norte-sur, conduce con precaución. pic.twitter.com/Pugruxkoai — Policía Vial Jalisco (@JaliscoVial) September 7, 2025

En el municipio también se registraron inundaciones en las colonias Paseos del Sol, Puerta de Hierro, La Moderna, Lázaro Cárdenas y El Capullo. Asimismo, Las Águilas, Villa de los Belenes, Plaza del Sol, Arcos de Guadalupe, Altamira y Vallarta resultaron afectadas.

La Comisaría de la Policía Vial del estado de Jalisco indicó que durante la madrugada sus oficiales realizaron labores sobre la avenida López Mateos, a la altura de las Águilas, donde hubo corte a la circulación en sentido norte a sur debido al acumulamiento de agua. Ante esta situación, los oficiales abrieron una alcantarilla para agilizar el desagüe y restablecer la circulación vehicular lo antes posible.

���� Nuestros oficiales realizaron labores en Av. López Mateos, a la altura de Las Águilas, donde abrieron una alcantarilla para agilizar el desagüe y así restablecer la circulación vehicular lo antes posible. pic.twitter.com/nJeASmXY7c — Policía Vial Jalisco (@JaliscoVial) September 7, 2025

MB