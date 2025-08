Cecilia es comerciante y desde hace más de 10 años importa mercancía desde China para vender en su tienda. A diferencia de muchos negocios que recurren a plataformas de comercio electrónico, ella trabaja directamente con proveedores. Sus pedidos suelen incluir accesorios, bolsas, papelería y productos de temporada, los cuales debe solicitar con varios meses de anticipación para asegurar su llegada en fechas clave.

Para el Día del Padre y las celebraciones del Mes del Orgullo, Cecilia programó un pedido de alrededor de 100 mil pesos con tres meses de antelación, tiempo suficiente para el traslado en barco desde Asia hasta el puerto de Manzanillo. Sin embargo, la mercancía nunca llegó. “Si no es porque tenía sobrantes de años pasados, no hubiera vendido nada en junio y julio. Pero sí fueron pérdidas este año. Probablemente lo pueda vender el año que viene, pero por ahora ya no se pudo. Lo que me da pena es que, por primera vez, un amigo se animó a invertir conmigo y, como no llegó la mercancía, para él todo fueron pérdidas”, lamentó.

La historia de Cecilia no es única. Laura, otra pequeña empresaria que vende artículos de decoración para el hogar a través de su sitio web, enfrenta un problema mayor: tiene al menos siete contenedores, valuados en un millón de pesos cada uno, detenidos en el puerto desde abril. Pese a insistir con las autoridades y presentar recursos legales, no ha obtenido solución.

“Tengo varios meses sin recibir insumos y la cuenta sigue creciendo. Ya se metieron escritos a Manzanillo y allá nos mandan a la central en la Ciudad de México. Pero luego nos regresan a Manzanillo y ahí nos dicen que no tienen solución. Incluso, se interpuso un amparo y ni así han hecho caso. Cada día sacan algo nuevo o nos dicen que ‘ya la siguiente semana sale’, pero no es cierto”, relató.

De acuerdo con versiones oficiales, los retrasos se deben principalmente a la falta de personal en las aduanas. A esto se suman factores como el reciente paro laboral en el puerto, el incremento en las revisiones de mercancías y la aplicación de los Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera (PAMA). Estos procedimientos implican el levantamiento de un acta y el embargo precautorio de bienes cuando la autoridad detecta irregularidades en trámites o pagos de impuestos.

El problema no solo afecta a grandes importadores. También perjudica a consumidores que realizan compras internacionales por internet. Rosaura, por ejemplo, pidió ropa para su cumpleaños hace tres meses y aún no la recibe. “Se suponía que llegaría en junio, pero en la plataforma todavía aparece como ‘en revisión aduanera’. Ya no la estrené”, comentó.

Otros usuarios han notado que varios artículos han dejado de estar disponibles en línea. Tania, quien solía comprar contenedores para alimentos en plataformas digitales, explicó que muchos proveedores dejaron de enviar productos a México por las complicaciones en la liberación de mercancías y las cancelaciones derivadas de los retrasos.

Datos del Sistema Portuario Nacional Manzanillo muestran que China lidera las importaciones que llegan a este puerto con 34.77%, seguida por Corea del Sur con 19.88% y Canadá con 9.65%. Esto explica por qué los productos chinos resultan más afectados por la crisis logística.

Aunque se preveía una solución en los meses recientes, los testimonios de comerciantes y compradores reflejan que la situación persiste. Especialistas plantean que la ampliación del proyecto Nuevo Manzanillo-Puerto Cuyutlán, que contempla cuatro terminales de contenedores y requiere al menos 800 millones de dólares, podría ser una alternativa a largo plazo.

Bajan movimientos