Protestan comerciantes de Obregón

Una caravana de casi un centenar de comerciantes de la zona de Álvaro Obregón protestaron este medio día por las Avenida Javier Mina, Juárez y Vallarta.

Los comerciantes exigen la reapertura de sus negocios ya que consideran que hay otros giros como las tiendas de autoservicio donde venden los productos que ellos también comercializan.

“Lo que pedimos es trabajar con las mismas medidas que trabaja un Walmart y nos den el mismo trato que se les da a los tianguis”, explicó.

El entrevistado explicó que luego de dos meses los ingresos se desplomaron, pero tienen gastos fijos como la nómina, la renta y gastos familiares.

Agregó que a muchas empresas les quedan horas de vida, pero no hay claridad de cuándo van a iniciar labores.

“Se nos menciona que a partir del día 1° de junio podremos poco a poco (si no se les ocurre algún otro truco burocrático) tener reapertura de los negocios.

En la zona de Obregón operan alrededor de 2 mil 500 negocios.

“El señor gobernador no está cumpliendo con los apoyos que nos dijo que nos iba a dar, hay negocios familiares que por no tener empleados no te da el apoyo, el ofreció apoyos en general y ahí está discriminando", agregó Arturo Enríquez.

Luego de manifestarse por algunos minutos en la zona de la glorieta de La Minerva los comerciantes se retiraron.

