El día de ayer, elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara dieron un recorrido por las instalaciones de la Arena Guadalajara rumbo a su próxima inauguración el próximo jueves 2 de octubre.

El ejercicio permitió realizar la revisión del inmueble y afinar los últimos detalles de seguridad para la primera presentación de este nuevo recinto para realizar conciertos en la ciudad y contó con la presencia de comandantes y oficiales de Protección Civil Guadalajara.

La próxima semana, la Arena Guadalajara abre por sus puertas para recibir a Maroon 5, la banda de pop de talla internacional, es una de las más aclamadas en su género en la última década. El concierto está agendado para el jueves 2 de octubre a las 21:00 horas.

A partir de esta fecha se vendrán una seguidilla de conciertos agendados en el recinto, entre los que se encuentran presentaciones de Yuri, José Madero y Tyler, the Creator. Este espacio cuenta con una capacidad para 20 mil asistentes, suites de lujo, escenario 360, más de 400 pantallas de circuito cerrado y un sistema de climatización de última generación.

El complejo fue concebido para ofrecer una experiencia inmersiva que, de acuerdo con sus promotores, no tiene precedente en América Latina. En ese sentido, la espera está por terminar; todo parece listo para la histórica inauguración.

