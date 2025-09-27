La capital de Jalisco es uno de los grandes atractivos de México especialmente para aquellos turistas nacionales e internacionales que disfrutan de viajes y vacaciones que giren en torno historia, gastronomía y cultura. Por ello, el día de hoy te traemos un listado con lo que TripAdvisor considera los mejores hoteles para una estancia económica en Guadalajara.Todos ellos han sido aprobados por usuarios de la plataforma por su calidad en la limpieza, ubicación y otro tipo de amenidades que vale la pena considerar previo a una visita a Guadalajara. Estos establecimientos destacan por su relación calidad-precio, proximidad al Centro Histórico y comodidades básicas como WiFi gratis y estacionamiento.Recuerda verificar disponibilidad a través de TripAdvisor o en la página oficial del hotel para encontrar las mejores tarifas y realizar tus reservaciones con tiempo. Ya sea que vengas por el mariachi, las tortas ahogadas o el Hospicio Cabañas, estos hoteles asequibles en Guadalajara te permiten ahorrar para explorar la Perla Tapatía. ¡Empecemos con la lista!* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB