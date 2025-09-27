La capital de Jalisco es uno de los grandes atractivos de México especialmente para aquellos turistas nacionales e internacionales que disfrutan de viajes y vacaciones que giren en torno historia, gastronomía y cultura. Por ello, el día de hoy te traemos un listado con lo que TripAdvisor considera los mejores hoteles para una estancia económica en Guadalajara.

Todos ellos han sido aprobados por usuarios de la plataforma por su calidad en la limpieza, ubicación y otro tipo de amenidades que vale la pena considerar previo a una visita a Guadalajara. Estos establecimientos destacan por su relación calidad-precio, proximidad al Centro Histórico y comodidades básicas como WiFi gratis y estacionamiento.

Recuerda verificar disponibilidad a través de TripAdvisor o en la página oficial del hotel para encontrar las mejores tarifas y realizar tus reservaciones con tiempo. Ya sea que vengas por el mariachi, las tortas ahogadas o el Hospicio Cabañas, estos hoteles asequibles en Guadalajara te permiten ahorrar para explorar la Perla Tapatía. ¡Empecemos con la lista!

Estos son los 10 mejores hoteles baratos en Guadalajara

Portobelo Hotel - Grande y asequible con una gran ubicación en el Centro Histórico de Guadalajara Dalí Plaza Hotel - Servicio de lujo en el Centro Histórico de Guadalajara Hotel Ejecutivo Express - Recomendado por su cercanía con múltiples lugares turísticos de Guadalajara. Destaca por la atención de su personal y porque tiene desayuno incluido. Hotel de Mendoza - Buenas instalaciones en una excelente ubicación. Perla Central Hotel - Gran ubicación y servicio de limpieza. Misión Guadalajara Carlton - Precio asequible y ubicación que permite desplazarse a varias zonas del Área Metropolitana de Guadalajara. Country Hotel & Suites - Cerca del Tren Ligero y con personal amable. Hotel Francés - Edificio histórico de 400 años con habitaciones muy baratas. Guadalajara Plaza Expo Business Class - Destaca por su desayuno y atención del personal, además de que cuenta con gimnasio. European Life Style Suites - Habitaciones cómodas y amplias con aire acondicionado. Incluye desayuno en su hospedaje.

OB