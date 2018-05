Proponen a Jaime Reyes continuar en SICYT

Los candidatos Enrique Alfaro (Movimiento Ciudadano) y Miguel Castro (PRI) le ofrecieron públicamente a Jaime Reyes Robles, proseguir al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICYT), durante el próximo sexenio. Sin embargo, Reyes Robles no se ve en su posición actual seis años más y considera que quiere seguir aportando su experiencia desde fuera, como un asesor, impulsando proyectos en los temas que actualmente preside.

“Es un halago que los candidatos se fijen en mi persona para que continúe en la Secretaría, pero no es a mi persona, sino al grupo que tenemos y que hemos impulsado la innovación, la ciencia y la tecnología. Es la mayor satisfacción que me llevo, en demostrar que las tres son las herramientas para hacer desarrollo económico-social”, explicó.

No obstante, Reyes Robles considera que su labor sería mejor aprovechada en el desarrollo de iniciativas que incidan y promuevan temas de innovación en todas las secretarías del estado. “A mí me gusta más estar desarrollando estrategias, lo cual lo sigo ofreciendo con quien llegue a la gubernatura, pero ya en una posición de desarrollo de proyectos, no como Secretario de Innovación”.

“Hay que dejar el espacio libre para personas muy calificadas que tenemos aquí en Jalisco, que puedan ocupar ese puesto y yo con mucho gusto estaría colaborando para desarrollar proyectos”, añadió el funcionario.

El pasado viernes, durante la Cuarta Convención de Industriales celebrada en Puerto Vallarta, Enrique Alfaro aseguró que el actual gobierno de Jalisco ha trabajado bien en temas de Innovación, por lo que manifestó a Reyes su interés en que permanezca al frente de la SICYT.

“Su agenda tiene cosas muy valiosas que tenemos que rescatar, e inclusive he planteado que la posición de Jaime tenga continuidad para poder darle un espacio de transición a la agenda de innovación”, señaló en público.

NM