Procesan a ex titular del IJCF por tráileres

A tres años del escándalo conocido como “tráileres de la muerte”, que tuvo resonancia internacional, la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco procedió penalmente contra el ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio “N”, por abuso de autoridad en agravio de la sociedad y de las víctimas.

Debido al olor que emanaba, el 15 de septiembre de 2018 se descubrió en un terreno baldío en Tlajomulco de Zúñiga un tráiler abandonado con al menos 273 cadáveres sin identificar. Lo anterior puso al descubierto la crisis forense en la Entidad.

El automotor deambuló dos semanas por municipios de la metrópoli, pues fue estacionado en una bodega de la Colonia La Duraznera, en Tlaquepaque, pero los colonos se quejaron por los olores fétidos, por lo que la entonces alcaldesa María Elena Limón ordenó la clausura de lugar.

La Fiscalía también intentó llevarlo a la bodega de evidencias de las investigaciones criminales en Guadalajara, pero no pudo ingresarlo por la altura de la caja frigorífica.

Días después, la autoridad dio a conocer un segundo contenedor que estaba estacionado en las instalaciones del IJCF, el cual tenía decenas de cuerpos más que ya no cabían en las cámaras de refrigeración de la morgue.

La misma semana del hallazgo, Luis Octavio fue separado del cargo por Aristóteles Sandoval Díaz, ex gobernador de Jalisco.

Desde un principio el ex titular se deslindó de la responsabilidad del hecho al asegurar que al Instituto no le corresponde el resguardo de los cadáveres. “Nosotros los cuerpos solamente los recibimos para dictaminar, para hacer la autopsia y ya no son nuestros, ya son de la Fiscalía”, dijo días después.

En la audiencia de ayer, realizada en juzgados de Puente Grande, el ex funcionario fue vinculado a proceso por el juez de control, quien tomó la decisión tras varias horas de juicio y luego de escuchar al Ministerio Público.

Como medida cautelar, el indiciado deberá presentarse cada 15 días a firmar durante un año y tiene prohibido salir de Jalisco sin autorización judicial.

El pasado 16 de septiembre también fue procesado por ese mismo delito Eduardo “N”, quien se desempeñó como director del Servicio Médico Forense (Semefo).

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MQ