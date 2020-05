Prevén inicio del temporal de lluvias entre el 9 y 15 de junio

De acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), se pronostica que la temporada de lluvias este 2020 comenzará entre el 11 y el 13 de junio.

Así lo dio a conocer la meteoróloga del IAM, Martha Diana Alcocer, quien explicó que este temporal se presentarán lluvias moderadas o ligeramente más intensas que el año anterior, debido a que la temporada estará regida por el fenómeno meteorológico de "El Niño", que habitualmente trae mayor precipitación en invierno y escasez de lluvia en verano.

“Si el temporal se sigue comportando conforme a la media se esperaría que inicie entre el 9 y el 15 de junio. Esperamos que inicie entre 9 y 10 en la Región Centro Valles y la Región Sur del Estado, avanzando hacia la Región Altos Sur, Altos Norte, posteriormente hacia la Región Norte y finalizando su comienzo en la Zona Costa”, expresó.

Durante el temporal, dijo se espera que en la Región Centro, Sur y Costa se tengan precipitaciones “ligeramente por arriba de la media”, mientras que en las Regiones Altos Norte y Norte se pronostican “ligeramente por debajo de la media”.

La meteoróloga recordó que si bien durante mayo se presentan algunas precipitaciones, como las que se observaron en la zona a inicios de mes, esto no representa el inicio del temporal.

Alcocer explicó que durante los dos primeros meses del año se tuvieron precipitaciones ligeramente por arriba de la media habitual, lo que permitió que la temporada de estiaje fuera menos severa y se registraran menos incendios forestales, hasta el momento, que los ocurridos durante 2019.

“En este pronóstico, la ocurrencia de algún evento hidrometeorológico extremo podría modificar significativamente las condiciones medias esperadas. Por ejemplo, si se llega a presentar un ciclón tropical, esto nos cambiaría completamente el panorama, por lo tanto hay que permanecer alertas a los pronósticos que se informan diariamente, pues fenómenos como una lluvia severa o una granizada, cambian el pronóstico a largo plazo pues los modelos no incluyen este tipo de fenómenos”, dijo.

Al respecto de la información general, el IAM pidió a la ciudadanía y a las autoridades reforzar las acciones previstas para hacer frente a las contingencias que podría traer este temporal además de permanecer en casa si no se requiere salir, como por ejemplo, considerar las medidas necesarias que deberán cumplir los refugios temporales para evitar aglomeraciones en un mismo espacio.

“Por ejemplo, que ojalá no pase, pero si se diera el caso que tuviéramos un ciclón tropical que pudiera estar cerca de nuestro Estado y afectar, a la hora de que esto ocurre empiezan a desalojar las zonas que son más vulnerables y se mandan a refugios y si no se tiene un control adecuado de las personas que pudieran estar enfermas de COVID-19 o no se respetara la 'sana distancia' esto complica la situación ya que todo el esfuerzo que se ha venido haciendo estos últimos meses se verá afectado durante esta temporada”, manifestó.

Además, de acuerdo con la meteoróloga, se espera que las primeras lluvias de este temporal sean “menos ácidas” debido a que la contaminación ha sido menor gracias al aislamiento que ha tenido parte de la ciudadanía.

NR