Presentan denuncias por daño al archivo histórico del Congreso

La mutilación y daño de documentos con más de 200 años de antigüedad, resguardados en el archivo histórico del Congreso del Estado, será motivo de una denuncia penal contra quien resulte responsable, confirmó el secretario general del Poder Legislativo, Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, refirió que tras la detección del daño pidió la intervención de la Contraloría interna y de la coordinación jurídica que iniciaron los procesos para deslindar responsabilidades.

El contralor interno del Congreso, Raúl Bermúdez Camarena, confirmó que iniciaron un procedimiento administrativo contra los ex responsables del archivo, que además dejaron incompleto el proceso de entrega- recepción.

"Se advierten inconsistencias e irregularidades dentro de la entrega recepción, pero además se denuncia mutilación a documentos, daño a documentos históricos; por lo consiguiente el órgano interno de control abrió una investigación por no cumplir con la responsabilidad de la entrega recepción y por los daños que existen a los documentos históricos", detalló el contralor.

Añadió que el pasado 20 de febrero notificaron a la Fiscalía Anticorrupción para que también intervenga en el asunto.

El señalado sería el ex encargado del archivo que estaba comisionado al área de la Coordinación de Estudios Legislativos, y que ya se puso a disposición de otra área del Congreso. El contralor comentó que no se puede hacer público el nombre para no afectar el debido proceso en la investigación.

Francisco Javier Ulloa Sánchez, coordinador de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos, dijo que las afectaciones al archivo histórico del Congreso local se podrían encuadrar como delitos cometidos en la custodia o guarda de documentos, señalado en el artículo 151 del Código Penal estatal, que contempla sanción de uno a cuatro años de prisión a los servidores públicos que indebidamente sustraigan, destruyan u oculten documentos papeles u objetos que les hayan sido confiados, o a los que tengan acceso por razón de su cargo. Refirió que tienen lista la denuncia penal que presentarán ante la Fiscalía General contra quien resulte responsable de la mutilación de documentos del siglo XIX.

LS