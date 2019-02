Positivo que herramientas de participación ciudadana sean más accesibles: Kumamoto

La propuesta de ley que reduce el número de firmas necesarias para aplicar mecanismos de participación ciudadana es positiva para incentivar su utilización, reconoció el ex diputado independiente, Pedro Kumamoto Aguilar, detalló que la iniciativa del gobernador tiene aspectos buenos, como bajar los requisitos; pero también otros puntos que se deben cuidar como la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Gobernanza, para evitar que los representantes sociales tengan ligas con organismos políticos.

Kumamoto recordó que en la pasada Legislatura impulsó cambios para que las herramientas de participación fueran más accesibles, pero en ese momento Movimiento Ciudadano y el PRI apostaron por los requisitos que están considerados actualmente en el Código Electoral y de Participación.

"Estos consejeros y consejeras de este nuevo sistema de participación tendrán una responsabilidad muy grande, el impulsar y poder definir en cuáles casos hay materia para poder lanzar las figuras de participación ciudadana. Una buena noticia es que sean representantes sociales, pero hay que cuidar que no sean allegados a alguna fuerza política en específico", comentó.

Añadió que se debe revisar la posición en la que quedaría el Instituto Electoral, al que le quitarían facultades en materia de participación ciudadana.

El ex legislador destacó y reconoció el trabajo de la secretaria de planeación Margarita Sierra, desde su labor en el activismo, pero dijo que le preocupa la postura que asumió el gobernador y la fracción de MC durante la pasada discusión de la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM); pues aseguró que no se tomaron en cuenta las voces de organizaciones sociales que no estaban de acuerdo con la medida.

Kumamoto refirió que espera que en el caso de la nueva legislación sobre participación ciudadana se escuchen y tomen en cuenta las observaciones de todos los sectores, para hacer adecuaciones en caso de que sean necesarias.

LS