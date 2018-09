Por noticias, se rebasó la atención en Ciencias Forenses

La dilación en la atención de quienes acuden a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para llevar a cabo identificaciones de personas se debe a que la divulgación de la existencia de más de 400 cuerpos almacenados provocó que cientos de personas solicitaran la revisión de sus bases de datos, cuando anteriormente atendían a unas 10 personas por día, explicó Carlos Barba Rodríguez, director del IJCF.



"Vienen aproximadamente 300 personas, bueno, tenemos que establecer los mecanismos necesarios para darles la atención. Obviamente estamos tratando de perfeccionarla, de atenderlos más rápido".



Entre las medidas para acelerar las atenciones están la instalación de cinco nuevos espacios con equipos de cómputo donde atenderán trabajadores sociales, espacios y personal que se podrán ampliar si así lo amerita la demanda.





Desde hace varios días muchas de las personas que acuden se quejan de que no existe una organización en los expedientes, que no cuentan con bases de datos, que son demasiado tardadas las revisiones, y hasta que no tienen el suficiente personal ni está capacitado.



Al respecto, el director aseguró que sí se cuenta con las bases de datos, pero que por la cantidad de personas que atendían antes solo había un par de equipos de cómputo para mostrárselas a los solicitantes. Fue por ello que actualmente, debido a que se multiplicaron las atenciones en unos cuantos días, se vieron en la necesidad de instalar más aparatos. Y mientras, tuvieron que valerse también de los archivos físicos para atender a más gente simultáneamente.



"Existe una base de datos donde existen las fotografías pero hasta las computadoras son insuficientes para atender de manera rápida a estas personas, ¿qué hacemos? Pues sacamos los registros por escrito para seguir atendiendo, aquí la idea es dar la atención".

