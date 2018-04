Por falta de resultados, convocan a nueva marcha por desaparecidos

Luego de que se venciera el plazo de 15 días puesto por el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, para exponer los avances de las investigaciones por parte de la Fiscalía en torno a la desaparición de los tres estudiantes de cine, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) convocó a una nueva marcha para presionar a las autoridades

“La última promesa la hizo (el gobernador) con temple y fecha. Ayer se venció el plazo que se trazó, desde ayer está callado. Ni se sacudió a la Fiscalía, ni sabemos sobre el paradero de nuestros compañeros”, expresó el presidente de la FEU, Jesús Arturo Medina.

Por este motivo, la federación hizo un llamado a la comunidad universitaria a sumarse a las acciones en torno a la ausencia de información por parte de las autoridades, entre las que se encuentran una marcha a realizarse el próximo jueves 26 de abril a las 11:00 horas, la cual partirá desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara con rumbo a la Glorieta de las y los desaparecidos.

Además, con la finalidad de exigir que las autoridades cumplan con la obligación de brindar seguridad a los jaliscienses y mantener la paz, Medina invitó también a la participación de una asamblea pública, la cual se llevará a cabo el lunes 23 de abril a las 18:00 horas en la explanada de la Rectoría General de la UdeG, para establecer acciones de presión al Gobierno Estatal.

“Si no puede, si no sabe o no quiere hacerlo, será mejor que se vayan porque de seguir así las cosas, Jalisco se va a convertir en tierra de nadie”, aseveró Medina.

Son cuatro los estudiantes de UdeG desaparecidos

El presidente de la FEU, informó que son cuatro los estudiantes de la UdeG que hasta la fecha continúan sin localizar: un joven alumno del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, uno del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, una egresada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y un alumno más de la licenciatura en Cultura Física y Deportes.

Además, Medina recordó que todas las acciones llevadas a cabo tanto por la FEU, como por las sociedades estudiantiles de las demás universidades y de los colectivos, no sólo buscan justicia por la desaparición de los tres jóvenes, si no por las más de tres mil personas que continúan sin ser localizadas en el Estado.

El presidente explicó también, que el número de desaparecidos podría ser mayor ya que no todas las carpetas abiertas por personas sin localizar están contabilizadas en el registro nacional.

De la misma forma, Medina pidió ayuda para localizar a dos jóvenes más: Germán Cabrera de 26 años de edad, visto por última vez el pasado 5 de marzo en Jardines del Valle, Zapopan y de René Eduardo Mora, visto por última vez el 14 de marzo en Periférico Sur.

NM