Por botón de emergencia, gastan la mitad de sueldo en transporte público

Santos, Sergio y Emmanuel son albañiles. Trabajan en la Zona Centro de Guadalajara. Este sábado, debido al botón de emergencia que implica la suspensión del transporte público, tuvieron que gastar la mitad de su sueldo en transportarse para llegar a su trabajo y luego regresar a casa.

Por ejemplo, Sergio vive en la colonia Las Juntas del municipio de San Pedro Tlaquepaque y tuvo que pagar 25 pesos para que un carro colectivo lo llevase a El Álamo. “(Lo pagué) porque no hay muchos camiones, no pasan pronto y pues uno tiene que llegar a trabajar, después de ahí, tomé un camión y luego caminé para llegar” comentó Sergio.

Otro en la misma situación es Emmanuel, quien vive en el municipio de Chapala, por lo que no sólo pagó una tarifa alta, sino que tardó en llegar más de cuatro horas a su trabajo.

Santos, el otro joven, vive en la colonia 20 de Noviembre del municipio de Tonalá. “Yo salí de mi casa a las 06:00 y llegué a las 8:00, y fue muy difícil encontrar que pasara un camión y que me subiera, si de por sí en días normales es complicado, ahora más” agregó Santos.

Al sólo completar media jornada este sábado, les pagaron 150 pesos. Entre el gasto en camionetas y el uso del transporte público gastaron 70 pesos.

“Hoy nos dejaron salir temprano por lo mismo de que no hay camiones, pero (los empleadores) no nos dan la posibilidad de transporte y uno no gana lo mismo, por eso deben de permitir el transporte en su horario normal o en todo caso cancelar el trabajo, pero que no nos dejen a medias” enfatizó Emmanuel.

Durante este sábado, se permitió que el transporte público funcionara en un horario de 7:00 a 14:00 horas. Luego de ello, sólo se podían abordar taxis. Los jóvenes preguntaron por el servicio, pero el costo para llegar a sus hogares o cercanías rondaba los 220 pesos.

La suspensión del transporte público y el cierre de las actividades no esenciales son medidas del botón de emergencia, el cual busca reducir la tasa de contagios por coronavirus en la Entidad.

Especialistas y el Observatorio Ciudadano de Movilidad han criticado la medida y exigen que el servicio regrese a su horario regular.

