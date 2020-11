Botón de emergencia: Aspirantes a residencias médicas batallan para transportarse

Los médicos generales que se encuentran en el Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) para aplicar al Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (Enarm) batallan para transportarse y conseguir alimentos.

“No sabía de todas las medidas, ni que solo los taxis amarillos trabajaban por la noche"

Por ejemplo, a Isaac, originario de Puebla, un taxi le cobró 360 pesos por llevarle del Aeropuerto a la colonia Americana, sitio donde se hospeda. “No sabía de todas las medidas, ni que solo los taxis amarillos trabajaban por la noche, así que lo tuve que tomar, no había de otra” relató Isaac.

Además tiene dudas sobre cuánto dinero le cobrarán mañana para llevarle a la Expo Guadalajara donde realizará su examen. “Tengo que estar entre 7:30 y 8:50, así que estoy pensando seriamente en irme caminando por los precios y la demanda”.

Otro que se encuentra en la misma situación es Jairo, quien es originario de Morelos. “En cuanto me subí al taxi en el aeropuerto me comentó la situación, en el correo del examen no se advirtió nada de esto, aunque si sabía que había restricciones, pero no tantas” dijo Jairo.

“Lo único que hay abierto es comida rápida, así que espero alcanzar a conseguir algo"

El joven médico lleva cerca de dos horas buscando alimentos en la zona centro. “Lo único que hay abierto es comida rápida, así que espero alcanzar a conseguir algo rápido y luego poder tomar el transporte público, porque ya lo van a cerrar y si no, pues hay que gastar, espero no sea tan complicado trasladarme mañana para mi examen” enfatizó Jairo.

El Enarm comenzó a aplicarse desde este sábado 7 y hasta el lunes 9 de noviembre en la Expo Guadalajara. Quienes lo realizan, buscan ser acreedores a una residencia médica. El examen no fue pospuesto, pese a la contingencia sanitaria. Para aplicar el examen, quienes ingresen deben de portar su cubrebocas y careta durante las 12 horas de la aplicación.

La medida de suspensión de actividades y del servicio de transporte público se da como parte del botón de emergencia. Con ello, el Gobierno de Jalisco busca reducir los contagios de la Entidad.

El botón de emergencia permanecerá hasta el próximo lunes 13 de noviembre, aunque la autoridad puede ampliar el número de días para que continúe la medida.

NR