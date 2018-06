Por amenazas de más atentados, Nájera renuncia al gabinete estatal

Con sólo tres meses y 18 días en el cargo, el secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, renunció al gabinete estatal. El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, confirmó que fue el propio ex fiscal quien le comunicó su decisión tras conocerse que el crimen organizado aún busca atentar en su contra.

Las investigaciones que se realizan a los siete individuos detenidos tras la agresión contra el funcionario estatal, el pasado 21 de mayo, revelan que el grupo delictivo al que se les asocia, el cártel Nueva Generación, “insiste en su objetivo de atentar contra la vida de Luis Carlos”, dijo el mandatario estatal.

“Esto lo hemos obtenido a través de datos de inteligencia que nos han sido proporcionados por autoridades federales”, agregó.

Luis Carlos Nájera estuvo presente durante el anuncio, pero no emitió pronunciamiento alguno y, cuando el gobernador terminó de hablar, salió con él. No ofreció entrevistas.

Para Aristóteles Sandoval, el compromiso del ex secretario del Trabajo con los jaliscienses nunca se ha puesto en duda, pues incluso después de la agresión en su contra le comunicó su interés de “no dejarse amedrentar” porque eso “equivaldría a reconocer que el crimen se ha salido con la suya y él no estaba dispuesto a permitir tal situación”.

No obstante, tras una reflexión “personal y familiar” derivada de la información de inteligencia, el secretario concluyó que el desarrollo de sus actividades públicas significaría un riesgo latente no sólo para el personal que lo acompaña a diario, sino para la población jalisciense.

Antes de retirarse, el gobernador informó que “en breve” dará a conocer quién queda como encargado de despacho en la Secretaría del Trabajo y quién, eventualmente, será el quinto titular de esa dependencia dentro de su administración.

Pese a críticas, Nájera se va con respaldo del Ejecutivo

Durante más de 30 años de trayectoria en seguridad, el desempeño profesional del ex fiscal general y ex secretario del Trabajo, Luis Carlos Nájera, ha sido puesto en duda y él ha sido señalado. Pero según el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, siempre han sido señalamientos “ligeros y sin fundamento”. En su segundo adiós de la administración estatal, Carlos Nájera se fue respaldado.

Durante la rueda de prensa convocada para dar a conocer su salida, el gobernador aplaudió el desempeño de su ex secretario de Estado, a quien calificó como un “hombre valeroso que ha dado combate frontal al mal que nos aqueja”, en una obvia referencia a su labor contra el crimen organizado cuando era fiscal general.

“Su nombre ha sido en ocasiones manchado por señalamientos ligeros y sin fundamento… Pero nunca, a través de los más de 30 años que tiene como trayectoria, y particularmente de los casi seis años que he tenido la oportunidad de seguir de cerca su desempeño, se le ha podido demostrar el más leve indicio de corrupción, involucramiento o cualquier acto indebido”, dijo.

Según el mandatario, Nájera ha dado “testimonio suficiente” de su trabajo en contra de la delincuencia al arriesgar su vida. Momentos atrás señaló que en un primer momento el ex funcionario le prometió que no se dejaría “amedrentar” para no mandar señales equívocas, pero al saber que los delincuentes aún desean atentar en su contra, prefirió renunciar para no poner en riesgo al personal que lo acompaña o a más civiles.

En el cierre de su discurso, Aristóteles agradeció el “compromiso” de Luis Carlos Nájera y le refrendó su apoyo. Y concluyó: “Estoy cierto de que este episodio pasará porque no queda duda de que muchos más somos los jaliscienses que queremos lo mejor para nuestro Estado”.

Luis Carlos Nájera fue el primer fiscal general del Estado, y el cuarto secretario del Trabajo de la administración de Aristóteles Sandoval. Antes que él, esa Secretaría estuvo a cargo de Tomás Figueroa, quien ahora contiende por una diputación local.

Previamente, Héctor Pizano fue el responsable de las políticas laborales en Jalisco, aunque en marzo de 2017 se convirtió en dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cargo que dejó el pasado 5 de abril. El primer secretario del trabajo de Aristóteles Sandoval fue Eduardo Almaguer, quien actualmente compite como candidato del PRI por la alcaldía de Guadalajara.

Los secretarios del Trabajo 2013-2018

• Eduardo Almaguer: Comenzó la administración como titular de esa Secretaría, pero fue nombrado fiscal en julio de 2015.

• Héctor Pizano: El gobernador lo dejó al frente cuando Eduardo Almaguer se hizo cargo de la Fiscalía. Dejó esa posición en marzo de 2017, al buscar la dirigencia estatal del PRI.

• Tomás Figueroa: El subsecretario de Enlace Legislativo se convirtió en titular de la dependencia cuando Héctor Pizano atendía sus aspiraciones políticas. Él también salió de la Secretaría en noviembre de 2017. Hoy busca una diputación local.

• Luis Carlos Nájera: El primer fiscal general, quien salió de esa instancia dos meses después de los bloqueos del 1 de mayo de 2015, regresó al gabinete el 13 de febrero de 2018. Tres meses y ocho días después sufrió un atentado en plena zona de Chapultepec.