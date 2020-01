Por Insabi, Civiles perderán 100 MDP en cobro de cuotas

Ante el arranque del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), los Hospitales Civiles de Guadalajara dejarán de percibir las cuotas de recuperación que pedían a pacientes sin adscripción a sistemas de salud. Eso significa que no entrarán los 100 millones de pesos que anualmente ingresaban por este concepto.

El director general de los Civiles, Jaime Francisco Andrade Villanueva, puntualizó que estas cuotas se acabaron, pues el decreto de la Secretaría de Salud “establece que deben de eliminarse cuotas y se debe de otorgar la atención gratuita”.

Por lo anterior, espera que el Insabi les ayude con la recuperación de los 100 millones de pesos, necesarios para poder brindar atención e insumos médicos a los pacientes, algo similar a lo que se entregaba por el Seguro Popular.

“El Insabi tiene un presupuesto y esperamos que siga aportando recursos. Confiamos en que así sucederá porque la disposición del Gobierno federal es que se den servicios de manera gratuita y no puede ser de otra manera sino dando recursos para otorgarla”, dijo.

Continúa incertidumbre tras la desaparición de Seguro Popular

Aunque en el Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” ya se brinda atención gratuita para los pacientes que estaban afiliados al extinto Seguro Popular, aún hay personas que creen que el cambio les traerá algún costo en la atención, lo que es incorrecto, pues el servicio continúa siendo gratuito en su totalidad con el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Por ejemplo, Fátima acudió al nosocomio a recoger a su bebé, quien permaneció internada por 37 días. “Al principio pensamos que nos iban a cobrar, pero no pagamos ni un peso, aunque nunca nos informaron que desapareció el Seguro Popular”, comentó.

María Elena Rojas, por su parte, fue a acompañar a su hija a que tuviera a su bebé y aunque ellas estaban afiliadas al Seguro Popular, comentaron que en ningún momento el personal del hospital les comunicó que este ya no existe, “ni nos han informado si se nos va a pedir algo de dinero o no, trabajo social no nos ha dicho nada”, dijo.

También Guadalupe refirió que, aunque su hija recibió buena atención, el personal no supo decirle si esta vez habría cobro o no, “en los partos anteriores nunca pagué, pero ahora no sabemos”, dijo.

“Que pongan carteles para informar o que el personal nos diga qué va a pasar”, comentó por su parte Rodolfo Torres, quien tenía a su esposa internada en el nosocomio.

Los entrevistados coincidieron en que les gustaría que el personal del hospital les informara a profundidad sobre los alcances del nuevo programa, de acuerdo con la condición de salud de cada uno de ellos.