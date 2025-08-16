Antes de la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin del pasado viernes, el presidente de los Estados Unidos deseaba un “fuego al alto rápidamente” para “cesar la matanza” derivada del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, tras la cumbre con el mandatario ruso, el republicano señala que la "mejor manera" de acabar con la guerra entre Moscú y Kiev es lograr un acuerdo de paz duradero, que tomará tiempo.

A su regreso del encuentro con Putin y tras una llamada con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, junto a líderes europeos y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el estadounidense anunció su cambio de posición.

"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrenda guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un Acuerdo de Paz, que terminaría la guerra, y no a un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que muchas veces no se sostiene", escribió en su red Truth Social a su regreso a la Casa Blanca.

Trump celebró el "gran y muy exitoso día en Alaska" y anunció que se reuniría con Zelenski en Washington el lunes, tras lo que adelantó que "si todo resulta bien" programará una cumbre trilateral que incluya a Putin.

"Potencialmente, se salvarán las vidas de millones de personas", concluyó.

La anticipada reunión entre Trump y Putin este viernes en una base militar en Anchorage, Alaska, se cerró sin un acuerdo para un alto el fuego en Ucrania, pero ambos líderes manifestaron su sintonía y el estadounidense calificó las conversaciones de "extremadamente productivas".

Por su parte, el presidente ucraniano respaldó este sábado la propuesta su homólogo estadounidense de mantener una reunión a tres bandas con Putin y confirmó su viaje a Washington el lunes para tratar con el norteamericano "todos los detalles" del eventual proceso de paz.

