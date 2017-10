Policía Federal recibe más de una denuncia al día por ciberacoso

Samantha abrió su correo electrónico y vio que en su bandeja estaba el escrito de un “hombre” que le decía tener 50 años, ser originario de Inglaterra y médico de profesión. En el texto le alegaba que la había encontrado en una red social y le aseguraba que era el amor de su vida.

“Lo que más me brincó fue cómo había conseguido mi correo, porque sólo lo uso para trabajo, no está vinculado a ninguna red social. Checamos las fotografías que venían en el correo y efectivamente eran reales, pero eran de un médico súper reconocido, nada qué ver con el nombre que esta persona me estaba dando”.

Samantha no cayó. Sin embargo, respondió al mensaje con un enlace en el que se incluía la reseña del verdadero dueño de las fotografías. Después bloqueó el contacto.

Entre enero de 2016 y abril de 2017, la Policía Federal registró, vía internet, 682 denuncias por ciberacoso: 555 por casos en los que las víctimas fueron adultos y 127 en los que estuvieron involucrados menores de edad.

Claudia Chan Gamboa, investigadora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), explicó que situaciones como la que pasó Samantha pueden dar pie a ilusiones y expectativas respecto a la persona que está al otro lado de la pantalla, pero se abre la puerta a posibles ilícitos.

“Se tienen ilusiones sobre la persona que está conociendo y se construyen, a partir de allí, muchas expectativas. Esto, en un momento determinado, ciega a la persona para identificar situaciones que a lo mejor no son de lo más coherente y las lleva a caer en una situación de riesgo”.

La vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), Capítulo México, Alejandra Cartagena, señaló que las mujeres deben estar atentas a todo lo que publican y hacen a través de las redes sociales.

Además, hizo un llamado a las niñas y adolescentes, quienes no alcanzan a ver tan fácilmente cuando son víctimas de acoso.

La violenta hombre que “conoció” por internet

Ximena tenía algunos años soltera y una amiga le recomendó utilizar una popular aplicación para conseguir pareja. Allí conoció a un joven “interesante”. Después de un tiempo de hablar por mensajes, decidieron tener una primera cita y, después, una relación de noviazgo formal.

“Al inicio él era todo encantador y pues yo decía: ‘No, sí, claro, éste es el bueno’. Pero, conforme pasó el tiempo, el tipo se empezó a poner más celoso, posesivo. Y resultó ser que después se volvió más violento, hasta el punto en el que una vez discutimos y yo sí sentí que me iba a pegar”, recordó.

Ella no tenía ninguna referencia acerca de su nuevo novio. Nadie en su círculo social lo conocía, por lo que no sabía qué tan violento podía llegar a ser. Sin embargo, Ximena sabía que eso no era lo que ella esperaba de una relación, por lo que decidió terminarlo.

“Cuando me di cuenta que este tipo de agresiones llegaban a lo físico, le puse un alto y le dije: ‘No me vuelvas a buscar en tu vida’. Después el tipo empezó a ir en las noches y las madrugadas a gritarme cosas. Empezó a buscar a mis amigos y a mi familia en una situación de acoso muy fuerte”.

Ximena obtuvo el apoyo de las personas más cercanas y pudo sacarlo de su vida. Aseguró que nunca más se le ocurriría buscar una relación por medio de una aplicación, ya que se prestan para siempre decir lo mejor de una persona, “pero una vez que lo conoces, no sabes con quién te estás topando”.

Recomendó a aquellos que sí les interese utilizar este tipo de tecnologías que intenten indagar sobre la persona que están conociendo, ya sea por otras redes sociales o con algunos amigos en común.

ESTUDIO DE KASPERSKY LAB

Mitad de usuarios miente para ligar

La tecnología permite tener dos personalidades, la virtual y la real. Esto se ve en las aplicaciones para buscar pareja, en las que usuarios buscan atraer a personas afines. Según un estudio de Kaspersky Lab, 52% de quienes utilizan estas plataformas miente.

“Son personas que no han sido exitosas en sus relaciones sentimentales y emocionales. La página se convierte en un medio idóneo para presentar una imagen que se construye a partir de la relación que se hace con el otro que no se conoce”, comentó Claudia Chan Gamboa, académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS).

Melissa Jiménez, investigadora de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), aseguró que “estas aplicaciones nos sirven como máscara o filtro protector entre lo que somos como seres humanos y lo que nos gustaría ser”.

Chan Gamboa resaltó que se miente en lo laboral, la personalidad, el nivel socioeconómico e, incluso, en los rasgos físicos. Por lo cual muchas veces, al darse la primera cita, las personas sufren desencantos.

PARA SABER

Recomendaciones al usar aplicaciones para “ligar”

• Investigar, por otras redes, a la persona con la cual se está platicando.

• Que las citas sean en un lugar público.

• Comentar a un familiar o amigo en dónde será la cita.

• Evitar depositar cualquier cantidad de dinero.

• No mandar fotos íntimas.

• Ante cualquier actitud sospechosa, reportar directamente a la aplicación.

• Denunciar cualquier delito a la Fiscalía.

Apoya la OEA para aumentar ciberseguridad

De acuerdo con la Organización para los Estados Americanos (OEA), los ciberdelitos le cuestan a México hasta tres mil millones de dólares (MDD) anuales. El robo de identidad es el más común.

En un estudio realizado en 2016, la organización concluyó que América Latina aún tiene mucho por hacer en materia de ciberseguridad. Debe comenzar por los gobiernos, que no están preparados para enfrentar una gran amenaza.

Es por eso que ayudó al Gobierno a la creación de la Campaña Ciberseguridad 2017, que tiene como objetivo concientizar a la población sobre la importancia de la seguridad en espacios virtuales y reforzar la atención e investigación de los delitos cibernéticos.

TELÓN DE FONDO

Persecución de ciberdelitos sexuales, con lagunas

Después de que el 7 de septiembre pasado el Congreso local aprobó castigar a las personas que publiquen videos o fotografías con contenido erótico o sexual sin el consentimiento de los expuestos (sexting), que a través de internet engañen a menores para tener contacto con ellos o para conseguir este tipo de material (grooming), o que induzcan al suicidio (como el reto de la ballena azul), falta dilucidar algunas dudas, sobre todo en la manera en la que se investigarán estos ciberdelitos.

El 8 de octubre, este medio de comunicación publicó que en el caso del sexting no se aclara cómo se comprobará que no hubo autorización de la parte afectada y si sólo se impondrá la pena al que comenzó a compartir el contenido o también a todos aquellos que lo repliquen.

Con respecto al grooming, no se define cómo se perseguirá a un adulto que se haga pasar por un niño desde otra parte del mundo. Tampoco se especifica cómo se detendrá a alguien que a través de una página de internet dé consejos a menores para que se hagan daño.

Mientras la Policía Cibernética señaló que estas prácticas ya eran investigadas, pues se incluían en el Código Penal, la diputada Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), subrayó que en muchas ocasiones quedaban impunes, ya que no estaban establecidas dentro del marco jurídico. Agregó que al tipificarlas se agilizará su combate.

Con relación a los ciberdelitos cometidos desde otros lugares del mundo, la corporación compartió que tiene convenios con policías internacionales, pero reconoció que estas medidas no garantizan que el culpable sea procesado en su país de origen.

Jorge Tejada Montaño, miembro de la Academia de Derecho Penal del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), propuso capacitar a jueces, abogados y agentes del Ministerio Público para que sepan qué se persigue a partir de la reforma.

DENUNCIAS CIUDADANAS VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LA POLICÍA FEDERAL*

Por agravio contra personas

Tipo de denuncia Cantidad Acoso 555 Amenaza 907 Difamación 1066 Suplantación de identidad 479 Extorsión 379

Delitos contra menores

Tipo de denuncia Cantidad Acoso contra menor de edad 127 Amenazas contra menor de edad 123 Ciberbullying 16 Corrupción contra menor de edad 61 Desaparición de menor de edad 2 Difamación contra menor de edad 66 Grooming 7 Pedofilia 17 Sexting 3 Suplantación de identidad contra menor de edad 30 Trata de menor de edad 26

*Entre enero de 2016 y abril de 2017.

FUENTE: Policía Federal.