Fiscalía, sin nuevos protocolos para perseguir los ciberdelitos sexuales

A pesar de que se reformó el Código Penal del Estado para tipificar como ciberdelitos el sexting, el grooming y las incitaciones al suicidio (como en el reto de la ballena azul), la Policía Cibernética del Estado destacó que no habrá nuevos protocolos para perseguir estas prácticas.

El director de la corporación (personal de la Fiscalía señaló que no puede dar a conocer su nombre por cuestiones de seguridad) indicó que si una persona resulta afectada porque alguien subió una fotografía o un video íntimo a alguna red social, se le incita a lesionarse, o si un niño siente que una plática adquiere un tono de acoso y se le piden imágenes sexuales, se debe presentar una denuncia.

“Les pedimos que lleven el URL o una captura de pantalla, porque muchas veces estas páginas las borran, pero con el URL nosotros podemos rastrearlos. También les pedimos que no borren las conversaciones, porque son pruebas. No creo que necesitemos otros protocolos, los que tenemos dan buenos resultados y los tenemos comprobados”.

Sin embargo, reconoció que es complejo encontrar a las personas que desde otras partes del mundo buscan que los jóvenes se dañen o se hacen pasar por menores de edad con fines sexuales.

“Nosotros tenemos convenios con policías nacionales e internacionales, incluso con Interpol y Europol. Cuando detectamos que las páginas no son de aquí, pues los contactamos, pero hay lugares en donde las leyes son laxas, como en Rusia, en donde lo que estamos viendo puede ser pornografía infantil aquí y allá no”.

Subrayó que el sexting (publicar videos o fotografías con contenido erótico o sexual sin el consentimiento de los expuestos) tiene que ver, en todo momento, con adultos, pues si el agraviado es un menor el delito es pornografía infantil.

Los más afectados por las invitaciones a hacerse daño son los niños y los adolescentes. El funcionario pidió a los padres de familia estar atentos de lo que ven sus hijos y de sus conversaciones. En caso de cualquier conducta inapropiada, los invitó a presentar una denuncia.

Entre enero y agosto de este año se han registrado 32 investigaciones por ciberdelitos sexuales. En comparación, durante 2016 se reportaron 35 procedimientos similares.

Su ex pareja la engaña y publica video

A los 19 años, Luisa tuvo una pareja que por medio de engaños la grabó mientras tenían relaciones sexuales. Ella le pidió que borrara los videos, pero él no lo hizo.

“Ya había pasado como año y medio. Ya tenía otro novio cuando llega y me dice: ‘Mira, estaba en una página de videos (pornográficos) y ésta eres tú, ¿no?’. Y cuando me muestra la previsualización, ¡claro que era yo! Yo intenté convencerlo de que no, pero obvio que no me creyó”.

Luisa no denunció: el estigma social la detuvo. Años después afirma que todavía tiene miedo. “Es una cosa horrible. Tengo miedo de que el chavo con el que estoy ahorita me encuentre; un conocido, un amigo. Porque tú sabes que lo que subes a internet ahí se queda”, dice la afectada.

Luisa duda de que la tipificación de los delitos hará que las víctimas denuncien, ya que hace falta una correcta educación para dejar de culpar a la persona que ha sido engañada y que sufre por este tipo de prácticas. Para ella lo primordial es la prevención.

"Para denunciar le tenía que decir a mi papá que si me acompañaba, porque no quería ir sola; le tenía que pedir el link a mi chavo y pues qué iba a pensar. No lo hice. Tampoco he encarado nunca al que lo subió, porque no tengo forma de localizarlo".

Padres de familia aplauden reciente tipificación

Ya que las incitaciones al suicidio y el grooming afectan principalmente a los menores de edad, los padres de familia de la Escuela Primaria Basilio Vadillo y de la secundaria Laura Rosales Arreola, que se encuentran junto al Parque Morelos de Guadalajara, aplaudieron la tipificación de estos ciberdelitos por parte de los legisladores locales.

“Considero que es un paso importante. Nunca he pasado por una situación así y espero nunca pasar, pero es bueno saber que se castigan”, comentó Laura, madre de una alumna de la Basilio Vadillo.

En cuanto a si revisan lo que sus hijos ven en internet y les ponen límites, la mayoría de los padres mencionó que no tienen tanto tiempo, pero que sí platican con sus hijos sobre la importancia de ser cuidadosos.

“No puedo estar a su lado todo el tiempo, pero sí le digo: ‘Mira, sólo puedes platicar con tus amiguitos de la escuela, no hables con nadie desconocido’. Y si agarra el celular, sólo puede usar el Facebook una hora, lo demás es para la tarea”, aseguró Carla, mamá de un niño de ocho años.

Los expertos señalaron que la mejor forma de evitar el grooming y el ciberacoso es que los padres establezcan horarios para que sus hijos entren a redes sociales, hablar con ellos sobre la importancia de no publicar datos personales y tener las contraseñas para saber con quién hablan y qué ven.

Proponen crear materias de prevención

Con el objetivo de enseñar a los menores de edad a usar los aparatos tecnológicos de buena forma, Rogelio Barba y María Esmeralda Correa, investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG), propusieron crear una materia específica en las escuelas.

“Desde el preescolar se debería estar trabajando con el uso correcto de los dispositivos. Y digo desde el preescolar porque hay niños de tres años que ya saben manejar un teléfono inteligente, entonces hasta ellos están en riesgo”, comentó Correa Cortez.

Barba consideró que esta medida en secundaria y preparatoria reduciría los casos de ciberacoso y sexting, ya que los jóvenes comprenderían cómo usar de forma responsable las nuevas tecnologías.

“Necesitamos una política de la prevención. Tenemos que crear una materia transversal en la secundaria y en la preparatoria, en la que se pueda establecer los mejores usos de las nuevas tecnologías y, sobre todo, el tipo de sanción del cual se hace mal uso”.

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y la Policía Cibernética ya dan pláticas en las escuelas de educación básica a padres de familia y a alumnos con el fin de inhibir y detectar este tipo de prácticas.

TELÓN DE FONDO

Aprueban cárcel por filtrar imágenes íntimas

El pasado 7 de septiembre, el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad incluir en el Código Penal la publicación de videos o fotografías con contenido erótico o sexual sin el consentimiento de los expuestos (sexting), el engaño a menores a través de internet para tener contacto con ellos o para conseguir este tipo de material (grooming) y la incitación al suicidio.



Los diputados jaliscienses avalaron que los responsables de sexting serán encarcelados hasta ocho años si llevan a cabo esta acción a través de computadoras, celulares, tabletas o cualquier otro dispositivo. Sin embargo, si el afectado es un menor de edad, se les aplicará la sanción vigente en el Código Penal federal respecto a la pornografía infantil y abuso de menores, por lo que pasarían hasta 12 años encerrados en un penal y tendrían que pagar más de 150 mil pesos.

Por grooming, los legisladores acordaron castigos de seis a 12 años de cárcel y multas de hasta 41 mil 519 pesos cuando un adulto contacte a un menor con mentiras o lo incite a que le proporcione imágenes íntimas e información personal.

La priista Rocío Corona Nakamura, promotora de la reforma, comentó que, a raíz de la difusión de diversos retos que llevan al suicidio, se avaló la imposición de penas de 10 días a tres años de prisión a quien instigue a una persona a infligirse lesiones y a realizar actos que lo pongan en peligro. Si un menor pierde la vida por este tipo de acciones, el aprisionamiento del promotor podría durar hasta 50 años.

Corona Nakamura puntualizó que para investigar y dar seguimiento a estos delitos se buscaría reforzar el actuar de la Policía Cibernética. Sin embargo, esta medida no se mencionó en el dictamen que se aprobó.

LA CIFRA

32 investigaciones se han realizado en Jalisco por ciberdelitos sexuales hasta agosto de 2017. El año pasado se registraron 35 procedimientos.

PARA SABER

¿En dónde pedir ayuda?

Las personas que sean afectadas o tengan familiares que sufran por algún ciberdelito como el sexting, el grooming o las incitaciones al suicidio pueden comunicarse con la Policía Cibernética al 3030-8041 o al correo policia.cibernetica@jalisco.gob.mx.