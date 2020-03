Poder Judicial de Jalisco suspende actividades por coronavirus

El Poder Judicial de Jalisco suspenderá actividades a partir de este miércoles y hasta el próximo seis de abril, como medida preventiva de posibles contagios por coronavirus. El magistrado Ricardo Suro Esteves, presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), explicó que se tomó la decisión de declarar ese periodo como días inhábiles para que no corran términos y plazos en los distintos procesos, aunque habrá guardias en algunos juzgados.

“Debe haber guardias en cada una de las materias, en particular la penal, que eso sin duda no se va a paralizar la justicia. Hay que ser muy puntuales, los trabajadores desde magistrados hasta todo el personal operativo van a estar en su casa, no es una temporada de vacaciones, es una temporada de resguardo”, expuso.

Suro Esteves dijo esperar que para el seis de abril haya condiciones para retomar actividades. Comentó que el mismo acuerdo se ratificó en el Consejo de la Judicatura estatal, con lo que dejarán de acudir a trabajar alrededor de dos mil 600 trabajadores del judicial.

En otros temas, el Supremo Tribunal aplazó de nueva cuenta la aprobación de la segunda terna de aspirantes propuestos para dirigir el Centro de Evaluación del Poder Judicial. El magistrado argumentó que la prioridad de la sesión fue tocar el tema sanitario para proteger a su personal.

