Pobladores ven difícil decisión sobre presa El Zapotillo; inician deliberación

Luego de la visita hecha por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al poblado de Temacapulín, en Jalisco, para discutir sobre las opciones para continuar la operación de la presa El Zapotillo sin inundar los poblados de Temaca, Acasico y Palmarejo, sus habitantes consideran que será difícil tomar una decisión.

Lo anterior, explicó Margarita Juárez, integrante del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, debido a que los pobladores tendrán solo un mes para resolver la lucha que han llevado durante los últimos 16 años para evitar que se les inunde, pues consideran que es corto el tiempo para discutirlo y llegar a una conclusión.

“Nos parece que la visita fue de esperanza, por que a pesar de todo uno nunca pierde las esperanzas de que alguien realmente nos pueda cumplir. Vamos a entrar en una situación complicada, porque sí es una decisión que tenemos que ver para favorecer a todos, sobre todo a las tres comunidades, es complicado en un mes tomar una desición de toda una lucha de 16 años, entonces tenemos que trabajar aún más”, manifestó.

La propuesta hecha por López Obrador, recordó Margarita, es que la cortina se quede a 80 metros, sin diques y sin inundar ninguna de las poblaciones, y que de aceptar los pobladores, se firmará un decreto de ley para que no existan cambios en futuras administraciones; de no aceptar se colocarán los diques y la obra se detendrá en lo que resta de su administración.

“Si con todo esto, dicen los (pobladores) de Temacapulín 'no queremos', pues entonces hay que continuar con la obra solo de protección, para que, si se presenta una situación extraordinaria, porque no solo me interesa que no se caiga la presa o que se destruya, me preocuparía la afectación a las comunidades, entonces nosotros dejaríamos esas obras de protección y hasta ahí nos quedamos, ya vendrían otros a tratar de convencerlos de que no les va a afectar y que sí ayuda mucho”, expresó el sábado el presidente durante su visita a la región para dialogar con los pobladores.

A partir de esto, dijo Margarita Juárez, los pobladores comenzarán a deliberar para decidir, en conjunto, cuál será la mejor opción para todos, mediante el establecimiento de asambleas conformadas por todas las comunidades. “Al fin y al cabo pese a las dos propuestas no hubo una imposición como en gobiernos anteriores, pero claro que la responsabilidad ahora es de nosotros como comunidades decidir cuál de las dos queremos”, añadió Margarita.

“La novedad es que ahora (AMLO) dijo que el agua ya no va para León, los alteños también lograron un amparo para que el acueducto no pase por sus tierras y claro que la reacción del gobernador de Guanajuato no es favorable, pero ahora sí que ellos tendrán que decidir qué tendrán qué hacer”, añadió Margarita.

Al respecto dijo, si bien saben que el agua es un recurso nacional, Guanajuato tiene más presas mediante las cuales se puede llevar agua al corredor industrial que pretenden surtir con El Zapotillo, pues el recurso ni siquiera llegaría de manera directa a los leoneses.

“Nosotros jamás hemos negado el agua, pero tampoco pedimos que se nos perjudicara, que llegaran y nos dijeran que nos iban a inundar, eso es lo que hemos peleado todos estos años, que busquen las alternativas, las alternativas para que todo el año tengan agua de calidad”, finalizó Margarita.

