El mensaje de Monreal en Guadalajara

El poderoso coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja, Ricardo Monreal Ávila, está hoy en Guadalajara. El objetivo oficial es encabezar la reunión plenaria con los diputados morenistas de la Primera Circunscripción del país, que tiene su sede en nuestra ciudad y abarca ocho estados del país, desde Jalisco hasta el extremo noroeste de la república. Sin embargo, su visita a Jalisco tendrá “de rebote” varias consecuencias políticas para los grupos locales de Morena.

La primera y más importante, y desde ayer lo anunció el mismo Monreal en la Ciudad de México, es consolidar la presencia de la diputada Merilyn Gómez Pozos, que en su calidad de presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública arrancará los trabajos de estudio del paquete presupuestal del gobierno federal para el año entrante. La diputada, sin embargo, aprovechará su cercanía con Monreal Ávila para darle más impulso a su siguiente proyecto político: ser candidata a la Presidencia Municipal de Guadalajara.

Adicionalmente, la visita de Monreal en la capital jalisciense fortalece al diputado Alberto Maldonado Chavarín, a quien impuso como coordinador de los diputados morenistas de Jalisco y quien, junto con Gómez Pozos, es el responsable de convocar a todos los legisladores morenistas de la Península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Jalisco en el encuentro de hoy.

En su estancia, Monreal trabajará y tendrá reuniones políticas en el hotel Posada Virreyes, que se ubica en avenida Lázaro Cárdenas, a unos metros de las instalaciones de la Expoganadera. La elección de este lugar no es fortuita, porque se trata del hotel favorito de la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, con quien parece haberse consolidado una alianza política después de las hondas diferencias reconocidas por el diputado Maldonado Chavarín.

Por otra parte, la visita de Monreal tiene como finalidad garantizar el apoyo total de todos los diputados y diputadas del partido, al margen de los grupos internos de donde provienen, para impulsar el paquete presupuestal que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, se establecerá la agenda política de los legisladores, pero también de las diferentes corrientes internas.

En teoría, todos trabajan en favor del proyecto de gobierno de la presidenta Sheinbaum, pero Monreal Ávila aprovecha para tejer las alianzas que lo fortalecen como uno de los líderes del partido, en momentos en los que es evidente que han perdido terreno figuras como el senador Adán Augusto López y el hijo del expresidente, “Andy” López Beltrán.

Las elecciones del año 2027 aún están lejos, pero el calendario de trabajo ya se estableció y, antes de la visita de Monreal, también estuvo en Guadalajara la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, con quien el coordinador de diputados no tiene la mejor relación, pero con quien públicamente, al menos, no ha tenido confrontaciones.

De las reuniones y charlas de hoy (privadas y públicas) saldrán seguramente varias alianzas para fortalecer proyectos personales de quienes se perciben como candidatos y candidatas de Morena para la elección intermedia, después de los desastrosos resultados que se dieron en las elecciones del año 2024, con algunas contadas excepciones.

La estancia de Monreal también puede servir para un nuevo acercamiento, así sea de cortesía, con el gobierno estatal de Pablo Lemus, quien ya tuvo en Monreal (gracias a las gestiones del polémico Pedro Haces Barba) a uno de los actores públicos que le permitieron gestionar cercanía con la administración de la presidenta Sheinbaum.

Es tiempo de hacer alianzas.