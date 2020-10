Plantean presupuesto estatal 2021 con crecimiento mínimo

Con una proyección de que dispondrán de 124 mil 250 millones de pesos (MDP), el Gobierno del Estado presentó ante el Congreso de Jalisco las iniciativas de Ley de Ingresos y presupuesto de egresos para 2021.

El titular de la Secretaría de Hacienda, Juan Partida Morales, afirmó que sus cálculos de gastos e ingresos son austeros y razonables para buscar garantizar la correcta operación de las dependencias y programas estatales. Resaltó una merma en los ingresos federales del Ramo 26 por cerca de mil millones de pesos.

El responsable de las finanzas estatales explicó que en promedio hay una reducción de 9% en el gasto corriente de las dependencias públicas.

“La estrategia va a ser tratar de identificar a los contribuyentes omisos, no aumentar las cargas sobre los cumplidos y a través de eso lograr un crecimiento o que no haya una reducción en los ingresos”, expuso.

Añadió que uno de los principales enfoques es seguir contando con recursos para atender la contingencia sanitaria por COVID-19, presumió que en las áreas de salud hay incremento promedio de 10%. En temas de seguridad el aumento es de 5% y en educación del 2%.

Algunos de los gastos considerados son: cuatro mil 015 MDP en inversión pública, dos mil 451 millones para el pago de la deuda y 20 mil 831 MDP en la partida de servicios personales. El secretario dijo que el aumento para el personal será de 3% nominal, para el crecimiento a la plantilla de seguridad y el aumento de ley para los trabajadores que menos ganan.

Partida Morales comentó que apostarán por aumentar la recaudación de ingresos propios, sostuvo que este año han tenido un desempeño aceptable pues no cayeron, aunque no crecieron; por lo que esperan cerrar el año con un incremento por arriba de la inflación. Informó que la propuesta de Ley de Ingresos no incluye impuestos nuevos y tiene un aumento promedio de 3% en los actuales.

El secretario general de gobierno, Enrique Ibarra, sostuvo que su propuesta salvaguarda los temas básicos: salud, educación seguridad y el apoyo a los municipios. Comentó que el Poder Ejecutivo está abierto para revisar el tema junto con los diputados para llegar a la aprobación.

Proponen que la Secretaría de Salud disponga de 15 mil 128 millones de pesos, Secretaría de Educación 34 mil MDP y la de Seguridad cinco mil 76 millones.

Por su parte el diputado, Gerardo Quirino, presidente de la Comisión legislativa de Hacienda, adelantó que sostendrán reuniones de trabajo con funcionarios estatales para revisar las propuestas.

La presidenta de la Mesa Directiva del Legislativo, Sofía García, apuntó que los retos para el próximo año son reactivar la economía a la par de seguir atendiendo la contingencia sanitaria.

El proyecto de Ley de Ingresos 2021 del Gobierno estatal contempla una disminución de recursos federales. Según los cálculos recibirán 103 mil 089 millones 383 mil 603 pesos por participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. Esta cantidad representa 175.9 millones menos que lo aprobado para este año.

El Congreso debe aprobar el paquete presupuestal a más tardar el próximo 15 de diciembre.

SABER MÁS

Variación de fondos federales asignados a Jalisco

2020 2021

Participaciones $58,683,021,457 $58,054,062,886

Aportaciones Federales $37,329,168,947 $38,150,690,205

Convenios $3,236,035,737 $4,206,125,899

Incentivos

de la colaboración fiscal $4,017,067,142 $988,398,383

Otros Incentivos económicos $2,733,384,774 $1,690,107,230

Trasferencias (UdeG) $6,185,105,541 $6,375,107,035

