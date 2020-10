Dice AMLO que estados deben al SAT; Jalisco niega deuda y reclama fondos

Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aceptó la invitación de los 10 gobernadores de la Alianza Federalista para hablar sobre el pacto fiscal, aseguró que las entidades del país adeudan 70 mil millones de pesos (MDP) en impuestos pendientes de pago al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“No les estamos cobrando, para que no se malinterprete”, declaró el Ejecutivo, quien reafirmó que no se debe dinero a las entidades. “Sí dialogamos, siempre y cuando no haya ‘politiquería’. Tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial”.

En respuesta, el gobernador de Jalisco afirmó que el Estado no debe nada al SAT y aseveró que, en cambio, la Federación sí tiene pendiente de entregar fondos relacionados con varios proyectos, estancados por la falta de respaldo del Gobierno de López Obrador.

Entre ellos, sostuvo, se encuentran 750 millones de pesos del Fondo Metropolitano para el Peribús, 424 millones para un programa de mejora urbana en Puerto Vallarta, 180 millones para sanear el río Santiago y dinero para otros proyectos como el libramiento de Puerto Vallarta o el puente Federación.

“Si el presupuesto federal crece 0.3%, ¿por qué Jalisco tiene una reducción de 8.3% en términos reales?”, dijo. “En realidad, el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año implica una reducción a Jalisco de nueve mil 200 millones de pesos”.

El Estado, aseveró, colabora con 8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, pero sólo recibe 1.8% del presupuesto. Por ello, criticó que no haya recursos asignados para el próximo año en compromisos como la Línea 4 del Tren Ligero. En contraparte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que este año los estados recibieron 638 mil MDP de la administración federal, 2.9% más que en 2019.