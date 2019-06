Piden refuerzo de volantas para dar seguridad a taxistas

Tras los asesinatos de siete taxistas en Guadalajara y Tlaquepaque, hechos que ocurrieron entre el 14 de febrero y el 16 de junio de este año, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Autotransporte en el Estado, Ramón Aviña Gutiérrez, afirmó que se deben reforzar los operativos de revisión de vehículos en las calles de la metrópoli, pues inhiben la incidencia delictiva.

“Sí hay opciones. Que se implementen las volantas es una medida que ha dado resultados, pero luego los defensores de derechos humanos se quejan”, comentó.

El representante de los taxistas reconoció que, como respuesta a esto, algunos choferes han dejado el oficio, principalmente los que tienen poca experiencia.

Aviña Gutiérrez resaltó que hasta el momento no han tenido acercamiento con las autoridades estatales y destacó que sólo se recomienda a los operadores que no expongan su vida si son asaltados.

“Nosotros no tenemos un manual. La recomendación es que el vehículo y el dinero se recuperan, pero la vida no. Ya cuando te están asaltando lo único que puedes hacer es obedecer las instrucciones y tratar de no provocar enojo”, explicó.

Taxistas consultados por este medio de comunicación afirmaron que consideran como puntos de riesgo para llevar a cabo su actividad las colonias Jalisco, en Tonalá; las Mesas, en Zapopan, y las periferias de Tlajomulco o El Salto.

Ante estos eventos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió en mayo un acta de investigación en la que exhorta a la Fiscalía del Estado que indague los homicidios y proporcione asesoría legal y psicológica a los familiares.

Los asesinatos de los conductores de vehículos de alquiler se registraron en las colonias Buenos Aires (1), Nueva Santa María (3), en la Central Camionera (1), Las Conchas (1) y Santa María Tequepexpan (1).

Defienden operativo en Tlaquepaque

El comisario de la Policía de Tlaquepaque, Javier López Ruelas, defendió la estrategia implementada el pasado 15 de mayo para proteger a los taxistas. Aseguró que ha sido favorable y compartió que entre los resultados obtenidos está la localización de varios taxis con reporte de robo (no precisó cuántos) y el aseguramiento de droga a pasajeros. Indicó que el lunes se logró la detención de un hombre conocido como “El Michoacano”, acusado de asaltar a taxistas y choferes de transporte ejecutivo.

Sienten más los riesgos

Aunque existe temor por los asesinatos registrados, la necesidad de entregar la liquidación y sacar para el sustento de sus familias impide que los taxistas se den el lujo de dejar de laborar o rechazar servicios, afirmó Mario Ruiz, quien tiene más de 15 años de experiencia.

Compartió que si bien su trabajo siempre ha tenido riesgos, en el último año ha sentido mayor inseguridad.

Héctor Martínez, chofer de un vehículo de alquiler, contó que él y sus compañeros usan medidas de autoprotección como monitorearse a través de aplicaciones, como WhatsApp, para reportar por dónde circulan cada que prestan un servicio.

Dijo que uno de sus compañeros requirió apoyo y sus colegas evitaron que sufriera un asalto cuando daba un servicio en fraccionamientos de Tlajomulco.

Con más de 22 años al volante, Salvador Landeros coincidió en que, aunque siempre ha tenido riesgo de robos, en los últimos meses aumentó su percepción de inseguridad.

Comentó que para prevenir y no exponerse a riesgos dependen en gran medida de su instinto y juzgar a las personas por su apariencia.

“No es un gremio vulnerado”

El secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor, afirmó que los homicidios de taxistas en la metrópoli no están relacionados con su actividad y descartó que estén en una situación de vulnerabilidad.

“No es un gremio que esté siendo vulnerado o atacado sólo por ser taxista. Había otro tipo de asuntos e intereses personales de los choferes (que fueron asesinados)”, expuso.

Por otra parte, el funcionario estatal detalló que están por concluir la digitalización de todos los expedientes de los permisionarios de vehículos de alquiler.

Explicó que esta medida permitirá a las autoridades acceder en tiempo real a la información y consultar todos los antecedentes en caso de que una unidad de transporte público se vea involucrada en un incidente.

Agregó que con el registro también se podrá detectar a “los piratas” que dan el servicio con expedientes clonados e irregulares.

“Son los menos (los taxis piratas) y son fácilmente localizables, porque no pueden realizar ningún trámite. Si el día de mañana un taxi pirata o clonado es detenido por participar en un choque, se va a los corralones, ya no puede salir. Esa es la parte en la que estamos identificando, que sí lo hubo, que sí cometieron este tipo de irregularidades en la pasada administración y está en manos de la Fiscalía”, acentuó.