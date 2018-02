Piden reformas para evitar simulaciones en precampañas

Tras considerar que la Ley electoral la escribieron y diseñaron para que los partidos pudieran repetir las mismas tácticas del pasado: estar en campaña durante medio año, pero con nuevas reglas, expertos en la materia consideran que se requieren ajustes para evitar las simulaciones que se han presentado.

"El 30 de marzo es el inicio de las campañas. Podrán salir sin limitación, podrán dirigirse a la ciudadanía, invitarla a votar, mostrar propagandas y plataformas, pero sin señalamientos que pudieran incluir una calumnia".

“Hubo, digamos, un mal uso de la ley, porque se suponía que esto de las precampañas era para evitar que se estuviera gastando demasiado en las campañas. La intención era también regular el tema de la exposición pública para que no fuera excesiva e indebida, pero al mismo tiempo se suponía que se le iba dejar un margen a los partidos para que tuvieran sus procesos internos y su discusión”, destaca el académico del ITESO, Alberto Bayardo.

Los precandidatos únicos, dice, son un ejemplo de la manera en la que le dan la vuelta a la intención de la ley, ya que prácticamente obligan a los ciudadanos a tomar en cuenta sólo a los personajes que ya saben que serán los candidatos, “sin que entonces se convirtieran en actos anticipados de campaña”.

Considera que los precandidatos no deberían recurrir a spots en radio, televisión, redes sociales o cualquier otro medio digital, porque aún y cuando se pongan leyendas de que van dirigidos sólo a la militancia o simpatizantes de los partidos, en realidad se trata de medios abiertos a todo el público.

Lo que se necesita, explica, es que tengan mecanismos de difusión internos dirigidos a sus militantes y simpatizantes y dejar la exposición mediática hasta el momento de las campañas.

“Es absurdo. Si quieren convocar a reuniones para explicar, que convoquen; si quieren darse a conocer, que convoquen a través de los periódicos del partido. No es posible que digan: ‘Es que si no salgo en la tele nadie de mi partido me va a conocer’. Entonces, ¿qué está pasando con ese partido?”

El investigador de la UdeG, Andrea Bussoletti, coincide en que el fenómeno de los precandidatos únicos se ha traducido en una extensión del tiempo de la campaña, “transmitiendo mensajes, por ejemplo, en la tele abierta, donde ahí se entiende que en realidad alcanza un público generalizado. Resulta contradictorio, pues todos estamos conscientes de que se ha hablado de una etapa de procesos internos de los partidos, que en realidad han sido públicos”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales en el Congreso del Estado, Erika Ramírez Pérez, reconoce que los partidos han aprovechado los periodos internos de elección de candidatos para hacer campaña; sin embargo, recuerda que cualquier modificación en esta materia deberá esperar hasta el próximo proceso electoral.

“Cada partido político tiene una naturaleza diferente dentro de sus estatutos y sus métodos. En el Partido Verde no tuvimos precandidatos y precampañas, porque también se nos hace como una simulación, porque esta publicidad no la hacen solamente dirigida a sus militantes, sino que la hacen abierta al público y creemos que es un acto anticipado de campaña".

De acuerdo con el Artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los llamados al voto y de proselitismo son actos anticipados de campaña, están prohibidos y pueden ser sancionados con la negativa del registro.

“Fake news”, la nueva guerra sucia

Alberto Bayardo, investigador del ITESO, reconoce que a través de las redes sociales se envían datos y videos que en realidad son campañas de desprestigio, “sin sustento real, a mucha gente la quieren hacer que se enoje, que se indigne y vaya contra el candidato a quien se le atribuyen las malas actitudes”.

Por su parte, el integrante del Observatorio Electoral de la UdeG, Andrea Bussoletti, destaca que son un medio de comunicación con muchas ventajas por su inmediatez y la retroalimentación entre usuarios y seguidores, pues se pueden ver los cuestionamientos, críticas y manifestaciones de apoyo.

Con relación a las “fake news” y las medidas anunciadas por el INE para intentar combatir por lo menos las que circulan por Facebook, comenta que es positivo para que no proliferen; sin embargo, reconoce que forman parte de la guerra sucia.

Vigilan intercampañas

• El presidente del IEPC destaca que observarán de cerca que los partidos y aspirantes por la vía independiente respeten las reglas de la intercampaña, que inició el 12 de febrero y concluye el 29 de marzo.

• Cero mensajes a la militancia y ciudadanía, advierte Guillermo Alcaraz. Podrán reunirse en privado los candidatos para plantear sus estrategias.

• Durante este periodo no podrán realizar actividades ni mensajes en los que se realice un llamado al voto. Sin embargo, entre los nueve partidos podrán emitir 828 mensajes, que serán distribuidos de forma igualitaria para difundir mensajes genéricos y contenido institucional.

• Con relación a las redes sociales, Alcaraz Cross reconoce que la comunicación en éstas es diferente, como es el caso del WhatsApp, “recordemos que las redes sociales son un medio privado de comunicación y para acceder a éstas se requiere necesariamente la voluntad. Al margen de ello, ningún medio se encuentra permitido para la transmisión.

• Sin embargo, recuerda que las redes sociales no son todo el Internet.

Gastos de aspirantes a la gubernatura

Precandidato Partido Ingresos Gastos Enrique Alfaro Ramírez MC 3’161,974 3’080,911 Miguel Castro Reynoso PRI No reportó 911,634 Carlos Lomelí Bolaños Morena 176,725 176,725 Roberto Gómez Lamas Morena 176,725 176,725 Manuel Ponce Huerta Independiente 26,135 17,694 Carlos Manuel Orozco Santillán PRD No reportó No reportó Jorge Arturo Villa Hernández PRD No reportó No reportó Víctor Manuel Rosario Muñoz PRD No reportó No reportó

Fuente: Sistema de Fiscalización del INE. Corte al 14 de febrero

Castro, el que más municipios recorrió

El precandidato que visitó el mayor número de municipios en los dos meses que duró la precampaña fue el priista Miguel Castro Reynoso, quien reportó haber recorrido 116 de los 125 que conforman el Estado.

De acuerdo con la información reportada ante el INE, el precandidato realizó 153 eventos desarrollados mayoritariamente en predios de simpatizantes y espacios públicos, aunque 44 de éstos fueron reuniones en los comités directivos del partido, estatales y municipales.

Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, efectuó 65 eventos, principalmente en plazas públicas. Durante este tiempo visitó al menos 61 municipios para cubrir casi la mitad del Estado.

Por su parte, el precandidato de Morena, Carlos Lomelí, sumó 25 municipios y llevó a cabo 70 eventos. El otro precandidato de Morena, Roberto Gómez, realizó 58 eventos y visitó 25 municipios.

Los precandidatos del PRD, Carlos Manuel Orozco Santillán, Víctor Manuel Rosario Muñoz, y Jorge Arturo Villa Hernández, no subieron información sobre las actividades que habrían realizado con militantes y simpatizantes.

De los siete que aspiraban a una candidatura independiente, sólo Manuel Ponce Huerta emitió informe, en el que reportó tres eventos, dos de éstos para recolección de firmas en Tlajomulco y Jamay, y la toma de protesta del consejero independiente ante el IEPC.

Con la justificación de que los precandidatos no pueden realizar propuestas durante la precampaña, durante las reuniones que sostuvieron con la militancia, simpatizantes y representantes de algunos sectores del Estado, los precandidatos abordaron algunos temas de manera genérica.

Por ejemplo, Alfaro hizo énfasis en cambiar de fondo el sistema, tumbar al viejo régimen, construir un nuevo gran acuerdo social. Se reunió con especialistas en materia de seguridad, habló sobre los cambios y transformaciones del modelo policial que implementó en Guadalajara y se reunió con representantes del campo. También brindó discursos en los que hablaba de esperanza.

Castro Reynoso se refirió al combate a la corrupción, fortalecimiento de programas sociales, construcción de carreteras y caminos, apoyo al campo y presumió logros de los gobiernos priistas. Al término de la precampaña firmó un pacto por el Área Metropolitana de Guadalajara con el resto de los abanderados del tricolor, para impulsar los temas más demandados por la ciudadanía: seguridad, movilidad, desarrollo sustentable, cultura y deporte, así como fomento económico y salud.

El precandidato de Morena, Carlos Lomelí, se refirió a la necesidad de lograr la paz y mejorar la seguridad. Hizo referencia a la contaminación, el apoyo que se debe dar a los campesinos y el campo en general, a los adultos mayores, así como brindar oportunidades a los jóvenes para que se superen. De manera general abordó también temas de empleo, salud y educación, así como el combate a la impunidad y a la corrupción. En sus mensajes hacía referencia también a la palabra esperanza para lograr los cambios.

A pesar de no registrar eventos ante el INE, el precandidato del PRD, Carlos Orozco Santillán, publicó información a través de las redes sociales sobre algunas reuniones que sostuvo. En sus mensajes hacía referencia a la necesidad de tener más espacios públicos, y abordaba de manera general temas de educación, corrupción, seguridad y transporte público.

El investigador del ITESO, Alberto Bayardo Pérez Arce, señala que las precampañas sirvieron precisamente sólo para posicionar la imagen de algunos políticos, ante la falta de propuestas.

Calendario de candidatos a gobernador

ACTIVIDAD FECHA Solicitudes de registro de candidatos a gobernador, tanto de partidos políticos como independientes. Del 19 al 25 de febrero Sustitución libre de candidatos a gobernador, tanto de partidos como independientes. Del 19 al 25 de febrero Verificar que las solicitudes cumplan con los requisitos Del 19 al 28 de febrero Subsanar omisiones e irregularidades en las solicitudes de registro de candidatos. 48 horas después de la notificación de la prevención Límite para recibir el resultado de los apoyos de aspirantes independientes. 23 de marzo Sesión del Consejo del IEPC para resolver la procedencia de las solicitudes de registro. 29 de marzo Inicio de campaña. 30 de marzo

Una lesiva simulación de 8.2 millones

Por Jaime Barrera

Si partimos de los datos reportados a las autoridades electorales, en la farsa llamada precampañas, se invirtieron al menos 8.2 millones de pesos por los precandidatos a cargos locales.

Digo al menos, porque sólo 405 de 601 aspirantes cumplió con la rendición de cuentas de sus gastos y porque de los que aparentemente lo hicieron, muchos presentaron cifras irrisorias que no les creen ni sus equipos de campaña. Toca al árbitro electoral descubrir y sancionar a éstos que pretenden hacer más grande esta vergonzosa simulación.

Además de la ofensa a la inteligencia de los mexicanos que en los últimos dos meses estuvimos escuchando spots “dirigidos exclusivamente a los militantes de…” tal o cual partido, las precampañas fueron la coartada de los institutos políticos para evadir la exigencia social de reducir el tiempo y el costo de las temporadas de propaganda electoral, degradada hoy en la inútil y ensordecedora cultura del spot y los jingles pegajosos, hoy potencializada con la sobreexplotación de versiones étnicas.

Los creadores de esa propaganda son incluso los mismos encargados de la comunicación institucional de los gobiernos que encabezaban los ahora precandidatos. Destaca sin duda la aparición de los prósperos comunicadores alfaristas de las empresas Euzen, La Covacha e Indatcom, que cobraron a Enrique Alfaro, el que más gastó como precandidato, pero también como alcalde al ser proveedores del Ayuntamiento de Guadalajara durante todo el trienio. Tocará también a la autoridad electoral sancionar si en ese caso hay o no conflicto de intereses.

Pero sin duda lo más grave de las precampañas es el nocivo legado que dejan en los propios partidos políticos, cuyos diputados crearon toda esta sobrerregulación electoral que todos ignoran, normalizando desde el origen de las autoridades mismas, el incumplimiento de la ley y la cultura de la ilegalidad. ¿Con qué cara exigir así, ya como gobernantes, que los gobernados acaten y atiendan las normas y pactos sociales?

La tomada de pelo de las precampañas aleja aún más a los partidos de la ciudadanía, al hablar sin pudor alguno de contiendas internas cuando todos presentaron precandidatos únicos y ninguno aplicó verdaderos procesos de selección de sus mejores hombres y mujeres.

Ante tanta falacia, será obligado que los aspirantes a diputados y senadores expongan qué harán para corregir una Ley Electoral ignorada impunemente por todos y que degenera a los partidos políticos mutándolos de instituciones de interés público a clubes de amigos donde deciden lo que se les pega la gana, con una discrecionalidad y opacidad que ofende a los contribuyentes que los mantienen.

Intercampaña

Del 12 de febrero al 29 de marzo será el periodo de intercampaña.



828 mensajes podrán ser difundidos por todos los partidos políticos.



92 mensajes para cada uno de los nueve partidos: PRI, MC, PAN, PRD, Verde, Morena, Encuentro Social, Nueva Alianza y PT.



18 mensajes diarios durante 46 días. Serán genéricos y con mensajes institucionales.

