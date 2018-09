Personas con discapacidad llevan horas sin subir a la ruta 54

Dos personas con discapacidad motriz se quejaron la tarde de este martes de que llevan varias horas a la espera de poder abordar algún camión de la ruta 54, pero que por distintas razones no los han querido levantar, lamentó José Magdaleno Montoya, uno de los quejosos.

"Ya tengo rato que no me quieren dar el servicio los camiones, alegan que no sirven las rampas, que no pueden las sillas, infinidad de mentiras que echan y ya tenemos un buen rato aquí".

José Magdaleno Montoya lamentó la espera de más de tres horas. ESPECIAL

La pareja de personas se hallaba en la esquina de la calzada del Águila y la calzada del Campesino, justo frente de la estación de Bomberos de Guadalajara. En su versión, llevaban a la espera desde el mediodía viendo pasar a los camiones que no les dan el viaje.

Y hacia las 18:30 horas de este martes, pasó otro camión de la ruta 54... que tampoco les dio la parada. Incluso personal de Bomberos Guadalajara intentó detener un par de rutas para que los trasladaran sin éxito.

LR