Gasto electoral

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco ya hizo la lista de compras para 2026. Hay anteproyectos de presupuesto listos: 143.4 millones para que el organismo siga funcionando. Normal, que no se apague la luz. 99.4 millones para elegir diputados y alcaldes. Y 20.8 millones para la elección del Poder Judicial.

Hay un detalle: las elecciones serán hasta 2027, pero se argumenta que el proceso empieza en octubre de 2026. ¿Qué tal?

Todo se debe avalar en el Congreso de Jalisco, pero será un mero trámite.

Y por si tenían pendiente, el Partido Verde se chupará 51.8 millones de pesos el siguiente año, sin elecciones. ¿Conocen dónde gobierna, sus logros o quiénes son sus dirigentes?



* * *



Cuentan que ahora sí la coordinación metropolitana entre los gobiernos naranjas empieza a tomar forma. En días recientes, el gobernador Pablo Lemus anda más sociable que influencer en inauguración de cafetería: el viernes se dejó ver en Tlajomulco con Gerardo Quirino Velázquez, el martes fue a respaldar a Juan José Frangie para frenar más casitas en Valle de los Molinos, mientras este jueves Quirino y Frangie se darán la mano para arrancar las obras de la calle Clavel, que unirá Zapopan y Tlajomulco.

La duda pica y se extiende a Movimiento Ciudadano y Morena: ¿Qué Ayuntamientos siguen en modo avión y no se han subido al tren metropolitano?



* * *



¿Qué piden los niños? No, no es un catálogo de juguetes. La Junta Local del INE en Jalisco reveló los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, donde participaron 10.7 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país, y más de 703 mil en Jalisco.

Lo que más preocupa es tener espacios seguros. Y no es para menos: dijeron que para eso se necesita iluminación (sí, postes que funcionen) y respeto (ese concepto en peligro de extinción). También piden frenar la discriminación y, a nivel nacional, recreación segura.

En su lista de deseos también entran cuidar el agua, reciclar, salvar el planeta y prevenir adicciones desde el bienestar emocional. O sea, los niños piden exactamente lo que los adultos llevan años prometiendo… y posponiendo.