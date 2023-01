En el primer día de la dispersión de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, así como para Personas con Discapacidad Permanente en Jalisco, se registró caos y confusión en las sucursales del Banco del Bienestar, ello debido a que los beneficiarios no atendieron al calendario de dispersión programado.

En la sucursal que se encuentra sobre la avenida Juárez, en el Centro Histórico de la ciudad de Guadalajara, la fila daba la vuelta a la cuadra, mientras que decenas de adultos mayores acusaron falta de organización por parte de la Secretaría del Bienestar.

“La gente viene cuando no les toca, hoy sólo eran ciertas letras pero aquí están todos sin distinción y cuando entran ya van todos enojados porque no les tocaba hoy”, aseguró Jaime López, beneficiario de la pensión.

Al ingreso al Banco del Bienestar, una servidora de la nación trataba de poner orden en las filas y explicar los quejosos la mecánica de la dispersión del dinero. Sin embargo, a la fila se continuaban añadiendo adultos mayores sin conocer si ya les habían depositado o no.

“Yo vine porque en la radio dijeron que hoy empezaba el pago, pero la verdad no sé si ya me cayó o no el dinero, (...) pero con este tema de los gastos de fin de año, la verdad es que sí me urge que me llegue un dinerito”, comentó Cristian Suárez, quien comenzó la fila desde las 10:00 horas y al tras de las 14:00 horas continuaba formado.

En esta ocasión, el depósito se realizará conforme a la letra inicial del apellido paterno de los beneficiarios. El día miércoles 4 de enero recibirán su pago aquellas personas cuyos apellidos comiencen con las letras A, B y C; el jueves 5 las letras D, E, F y H; el viernes 6 las letras I, J, K, L y M; el lunes 9 las letras N, Ñ, O, P, Q y R; y el martes 10 las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z.

En el caso de los beneficiarios que cobran en mesas de entrega la dispersión del recurso comenzará a partir del próximo 9 de enero hasta el 5 de febrero. Serán las autoridades de la Secretaría del Bienestar quienes se comuniquen con los beneficiarios para precisar fechas y horarios, de igual manera conforme a las letras de inicio de sus respectivos apellidos.

