María Luisa Fernández acudió a la sucursal del Banco del Bienestar ubicada en avenida Juárez, en el Centro Histórico de Guadalajara, a recoger la pensión que otorga el Gobierno federal por ser mayor de 65 años de edad.

Para ella, la fila de personas que esperaban no era tan larga como en otras ocasiones. Lamentó que a veces llega hasta la esquina de la calle Enrique González Martínez en su cruce con Manuel López Cotilla.

“Estaba cortita la fila. No puedo estar mucho rato parada”, dijo mientras esperaba su turno para ser atendida.

María Luisa es una de las más de 730 mil personas mayores de 65 años en Jalisco que son beneficiadas con una pensión universal y que pueden acudir hasta el próximo 28 de septiembre a alguna sucursal del Banco del Bienestar o cualquier otra institución bancaria para cobrar su apoyo bimestral.

Este pago corresponde al periodo de septiembre-octubre. Las personas deberán acudir de forma gradual, según su apellido, en los días establecidos por la Delegación en Jalisco de la Secretaría del Bienestar.

La dependencia informó que los adultos mayores podrán cobrar su pensión sólo desde la fecha que les corresponda.

Para mayor información, puede consultar la página www.gob.mx/bienestar, el número telefónico conocido como línea bienestar: 800-639-4264, así como el de la Delegación en Jalisco: 333-679-3630.

Mejoran atención en entrega de pensión para adultos mayores

La Secretaría del Bienestar del Gobierno federal comenzó con el pago de pensiones para personas adultas mayores correspondiente al periodo bimestral septiembre-octubre. El proceso de depósito comenzó desde el pasado 7 de septiembre y estará vigente hasta el día 28 de este mismo mes.

Adultos mayores de 65 años pueden acudir a cualquier sucursal del Banco del Bienestar para cobrar su pensión, ya sea en los cajeros habilitados de estas sucursales o en las ventanillas en caso de requerir ayuda por parte de los servidores de la nación.

“No pues que ahorita no tiene dinero, lo que pasa es que ya empezaron y se debió de haber terminado. Desde ayer me tocaba, pero no tuve chance de venir”. María del Socorro Anguiano, de 68 años, consideró que es mejor acudir al Banco del Bienestar, dijo que en el banco que cobraba antes no recibió el dinero, pese a contar con comprobante de retiro.

“Bien, yo cobraba en el banco, pero a veces no se sabe. Una vez me dieron el papel del comprobante y el dinero no, y dije: pues mejor me voy de aquí. Es seguro”, mencionó María.

José Laurencio Baltazar, de 67 años de edad, prefirió acudir a la sucursal del Bienestar de Juárez debido a que en los otros bancos le cobraban comisiones de hasta 60 pesos.

“Me cobraban 50 pesos y dije ‘no, mejor aquí, que al cabo tengo tiempo’. En el otro banco cada consulta, tengas o no tenga saldo, si tienes un remanente, te lo está descontando. En esa ocasión yo tenía un remanente y me quitó 60 pesos que nunca me llegó el aviso”.

“En este no, en los otros sí nos cobran 30 pesos igual, si los sacas en las tiendas de conveniencia, te cobran 30 varos. Apenas me dieron en el otro pago la tarjeta, pero dicen que aquí no le rebajan a uno nada”, también comentó Juan Berumen, quien esperaba, sin prisas dijo, para cobrar su pensión.

La señora Sara opinó sobre el servicio de atención:

“Sobre todo muy puntuales, tenemos una asistencia muy buena de que nos atienden. Acabé de llegar (5 o 10 minutos) cuando mucho y otros 10, es rápido”.

Adultos mayores son atendidos por los siervos de la nación en las sucursales del Banco del Bienestar, desde la inscripción hasta el pago. EL INFORMADOR/A. Camacho

FECHAS

¿Cuándo recoger la pensión del Bienestar?

La Delegación Jalisco de la Secretaría del Bienestar detalló las fechas en que se harán los depósitos a cada persona mayor de 65 años inscrita en el padrón y cada fecha corresponde según el apellido del beneficiario.

Para aquellas personas cuyo primer apellido comience con la letra “A”, el depósito se hizo desde el jueves 7.

Para la letra “B” corresponde el viernes 8.

La letra “C”, es el día lunes 11.

Para las letras “D”, “E”, “F” corresponde el martes 12.

La letra “G” está asignada para el día miércoles 13.

En el caso de la letra “H”, corresponde el jueves 14.

Las letras “I”, “J” y la “K” fue asignado el lunes 18.

Para la letra “L” es el martes 19.

El miércoles 20 corresponde a la letra “M”.

Las letras “N”, “Ñ” y “O” es el día jueves 21.

La “P” y la “Q” es el viernes 22.

Para la letra “R”, se debe acudir desde el día lunes 25.

La letra “S” fue asignada para el martes 26.

Las letras “T” y “U” miércoles 27

V, W, X, Y, Z jueves 28.

EN TODO EL PAÍS

Apoyan a los adultos mayores

Según la Secretaría del Bienestar, en México hay un total de 11.5 millones de personas mayores de 65 años quienes reciben la pensión del Bienestar, que consiste en un depósito de cuatro mil 800 pesos bimestrales mediante la tarjeta del Bienestar.

En Jalisco son poco más de 730 mil beneficiarios con la pensión, según la delegación estatal de la Secretaría del Bienestar.

¿Cómo registrarse para recibir la pensión?

La Secretaría del Bienestar ha informado que, para darse de alta y recibir la pensión del bienestar, las personas mayores de 65 años requieren la siguiente documentación: Identificación oficial vigente (INE), acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y número telefónico de contacto celular y casa.

¿Cómo obtener la tarjeta del Banco del Bienestar para los inscritos en la pensión?

Hay beneficiarios del programa de pensiones para adultos mayores que no han cambiado su tarjeta bancaria por la que corresponde al Banco del Bienestar. Para aquellas personas rezagadas en el cambio de tarjeta, se requiere la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente: puede ser la INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad, acta de nacimiento legible, CURP (impresión reciente), comprobante de domicilio: no mayor a seis meses, ya sea de teléfono, luz, agua, gas o predial) y teléfono de contacto.