¿Qué hacer si mi hijo no se queda en la prepa que quería?

¿Te enteraste que tu hijo no se quedó en la prepa que quería? Sigue leyendo porque vamos a contarte cómo armar un Plan B para que continúe estudiando.

Aunque en México todos los jóvenes tienen la educación media superior asegurada, muchos de ellos quedan fuera de los bachilleratos donde aplican para su opción de escuela pública por falta de lugares disponibles y son asignados a planteles que no cumplen con sus expectativas en cuanto a cercanía u horarios.

Ante estas circunstancias, lo mejor es buscar cuanto antes alternativas y armar un Plan B para continuar con su proyecto de vida.

Elegir una preparatoria privada puede ser una buena opción para que tu hijo continúe con sus planes escolares, pero, de entre las alternativas de prepas privadas ¿cómo saber cuál elegir?

Sigue estos sencillos pasos para tomar la mejor decisión:

Haz una lista de escuelas y visita tanto sus páginas web como sus instalaciones.



Investiga sobre su trayectoria, prestigio en la comunidad y calidad académica.



Infórmate sobre sus planes educativos y sobre cómo preparan a los jóvenes para su ingreso a la universidad.



Cerciórate de que cuenten con un ambiente sano, seguro e incluyente.



Infórmate sobre sus planes de pago y, también, si cuentan con algún tipo de beca.



Siempre platica con tu hijo sobre estas opciones para seguir estudiando y, juntos, tomen la mejor decisión.

Si el plan A no salió como esperabas, pon en marcha el Plan B para que tu hijo continúe estudiando.

Prepa UNITEC puede ser la opción que buscas para sus horizontes académicos porque: cuenta con el respaldo de una universidad con 58 años de experiencia educativa, además de un programa de Orientación Vocacional integrado a su plan de estudios que facilitará a los estudiantes una de las decisiones más difíciles en su vida: la elección de una carrera profesional.

Los profesores de Prepa UNITEC se capacitan constantemente, por lo que sus clases están actualizadas a las necesidades que la realidad de hoy nos demanda.

Además, el modelo de esta prepa universitaria está integrado por un Centro de Desarrollo Estudiantil, que imparte asesoría emocional y académica a los jóvenes. Cuenta con planes de estudio que se adaptan a sus necesidades, en modalidad cuatrimestral, como Prepa SEP y Prepa Bilingüe, programas diseñados para brindar una formación integral y acorde con sus intereses y metas académicas.

En Prepa UNITEC no hay cuotas por inscripción o reinscripción. Tampoco existen cargos extraordinarios ni por concepto de actividades extracurriculares. Adicional, los estudiantes pueden aspirar a Becas Académicas que se asignan en función del promedio de secundaria.

Y por si fuera poco tenemos con un campus en Guadalajara que cuenta con instalaciones universitarias para que tu hijo tenga la oportunidad de usar laboratorios especializados y altamente tecnológicos. ¡Conócelo!

Recuerda que una Prepa Universitaria da paso a una vida profesional. Hoy más que nunca nuestros jóvenes no deben pausar sus estudios.

Para más información, llama a: Línea UNITEC 800 7864832 o visita unitec.mx.

