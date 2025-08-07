Pensión Mujeres Bienestar: Fechas en que se pueden registrar TODAS sin importar la letra

El nuevo periodo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar arrancó el pasado viernes 1 de agosto, por lo que miles de mujeres ya se han sumado al proceso, acudiendo a los módulos habilitados en el territorio nacional para el trámite.

Al anunciar las fechas de inscripción, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó que en la actualidad más de un millón de féminas entre los 63 y los 64 años de edad ya reciben la pensión, por lo que este año se amplía el registro.

Este programa social otorga un estímulo bimestral de 3 mil pesos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las beneficiarias.

Montiel invitó a las mujeres en edad avanzada en México a registrarse conforme al calendario por letras del primer apellido, sin embargo, detalló que también habrá fechas en las que podrán inscribirse todas las mujeres de 60 a 64 años, sin importar la letra.

¿Qué días se pueden inscribir todas las letras a la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con el calendario compartido por la secretaria del Bienestar, todas las letras podrán inscribirse a la Pensión Mujeres Bienestar los sábados 2, 9, 16, 23, y 30 de agosto en los módulos del Bienestar distribuidos en el territorio nacional, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

ESPECIAL

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Mujeres Bienestar?

Tener de 60 a 64 años

Ser mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en la República Mexicana

Los documentos necesarios para el registro son: identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, teléfono de contacto y formato bienestar.

El módulo más cercano al domicilio de la interesada puede ubicarse en la página de la Secretaría del Bienestar.

Si por alguna razón de enfermedad u otro tema que impida acudir directamente al módulo, se puede solicitar una visita domiciliaria.

Cabe señalar que las nuevas beneficiarias empezarán a recibir sus apoyos en sus tarjetas del Banco del Bienestar en septiembre.

MB

