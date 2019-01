Pemex incumple con distribución de gasolina a la ZMG; persiste desabasto

El gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) incumplió el compromiso de suministrar los 94 mil barriles de gasolina diarios que se requieren para regularizar el abasto de combustible en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), detalló que al corte de ayer sólo se recibieron 39 mil barriles.

El mandatario reiteró que apoya la estrategia federal de combate al robo de combustibles, pero lamentó que se afecte a la población con la falta de gasolina

"Lo que está pasando en Jalisco con el tema del combustible me parece que ya requiere de una explicación mucho más amplia que la simple presentación como heroica de que estamos luchando contra el huachicol y que esas son las consecuencias de esta lucha", comentó.

Por su parte, el coordinador del gabinete económico, Alejandro Guzmán Larralde, detalló que lo entregado por Pemex cubre sólo 65% de la demanda de la ciudad, refirió que se registra una mejora en la disposición de combustible, pero aún no en su totalidad, como se comprometió la paraestatal. Destacó que a este ritmo la totalidad del abasto en la ciudad no se alcanzará hasta dentro de dos semanas.

El funcionario refirió que preocupa que las fallas de abasto se hayan extendido a municipios de diferentes regiones del estado pues, aunque hay gasolina se registran problemas en la distribución. Planteó que en las regiones del estado en promedio el desabasto es de 20%, los puntos críticos son: Amacueca, Atemajac, Atoyac, San Martín Hidalgo, Villa Corona, San Juanito de Escobedo, Ocotlán, Mazamitla, Zapotitlán de Badillo, Colotlán, Villa Hidalgo, Arandas, San Julián y Cañadas de Obregón.

"Los barriles que nos han mandado en los últimos días, más los que van a llegar hoy, son alrededor de 45 mil barriles, de 60 mil; sin embargo, por los retrasos no se surten 100% en las estaciones. No llegan directamente a las estaciones, tienen que llegar primero a las terminales y no tienen la cantidad de pipas para abastecer. Nos pueden querer mandar más pueden tener esa intención, pero mientras no tengan los vehículos están limitados", explicó.

Advirtió que temen que Jalisco deje de ser prioridad para Pemex, por los problemas de abasto que se empezaron a registrar en la Ciudad de México y su área metropolitana.

Guzmán Larralde puntualizó que no hay problemas con el abasto de diésel y comentó que no tienen reportes de afectaciones por falta de combustible en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta.

NM